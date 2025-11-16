Itt van Schobert Norbert egymilliós terve

A népszerű fitneszguru, Schobert Norbert ismét nagy lendülettel folytatja a Duci tréning programot, amelynek célja, hogy a túlsúlyos emberek mozgásra ösztönözve egészségesebb életmódot alakítsanak ki.

Schobert Norbert és felelsége, Rubint Réka

Fotó: Mediaworks archív

Az ingyenes edzések különösen azok számára nyújtanak lehetőséget, akik koruk, anyagi vagy egészségi állapotuk miatt nem mernek hagyományos edzőtermekbe járni.

A legfrissebb hír, hogy ifjabb Schobert Norbert is bekapcsolódott a programba.

De ő nem csupán résztvevőként van jelen, hanem levezetőként is segíti az edzéseket, és támogatja apját a szervezésben. Norbi - aki két stroke-ja után az idén tért vissza - szerint a tréning nem csupán fogyásról szól, hanem arról, hogy a résztvevők közösséget találjanak, és megtapasztalják a mozgás örömét – írja a Bors.

Nagy céljai vannak Schobert Norbertnek

„Jövőre még jobban belehúzok, mivel az első félévben még tíz tornát tervezek tartani. Ebből egy nagyobb mozgalmat szeretnék felépíteni. Magyarországon nagyjából három és fél millió túlsúlyos ember él, ebből egymilliót le akarok fogyasztani tíz év alatt” – árulta el a terveit a fitneszguru, aki az idén éltre hívta a Fitt Magyarország Digitális Polgári Kört.

Amúgy a családi összefogás különösen fontos a program számára: a fiatalabb Norbi aktív szerepvállalása és katonai tapasztalata is motiváló példaként szolgál a résztvevőknek.

Ifjabb Schobert persze katonai szolgálatát is teljesíti.

Pontosabban eddig, mert most egy ideig a tengerentúlon folytatja tanulmányait.

„Az igaz, hogy lelépek, de ez nem azt jelenti, hogy felmondok a katonaságnál. Bármi történjék, rám számíthat a honvédség és a hazám is” – idézte a bulvárlap Schobert Norbert fiát.