Kés alá feküdt Balogh Tamásné, a Séfek séfje ismert versenyzője!

A Séfek séfje műsorából ismert Balogh Tamásné Eszter az utóbbi hetekben komoly egészségügyi döntés előtt állt. A sztár amatőr szakácsként korábban is nyíltan beszélt a babaprojekt nehézségeiről, amely végül nagy változtatásra ösztönözte. A versenyző őszintén vállalta a kudarccal járó próbálkozásokat, és nem adta fel céljait. A követői támogatását élvezve belevágott egy komoly beavatkozás előkészületeibe.

Balogh Tamásné Eszter a babaprojekt érdekében döntött a műtét mellett (illusztráció) Fotó: Izzet Cakalli / Pexels

Miért vállalta Balogh Tamásné Eszter a műtétet a Séfek séfje után?

A Séfek séfje rajongói közelről követhették végig, ahogy Balogh Tamásné Eszter elhatározta: a babaprojekt érdekében gyökeres változásokra van szüksége. A sztár életmódváltási kísérletei nem hozták meg a várt eredményeket, amit őszintén vállalt követői előtt. Ez a felismerés vezetett ahhoz, hogy a versenyző komolyabb beavatkozást fontolt meg.

Eszter végül úgy döntött, gyomorszűkítő műtétet végeztet, amelyben barátnője, Paprika Dorina tapasztalata is megerősítette. Az amatőr szakács Törökországba, Antalya városába utazott, ahol minden szükséges vizsgálatot elvégeztek. A sztár beszámolója szerint az előkészületek rendben zajlottak, és az orvosi eredmények is kedvezőek voltak.

A Séfek séfje ismertsége miatt Eszter mindig őszintén osztotta meg küzdelmeit a közösséggel, akik most is mellette álltak. A versenyző számára a műtét nem csupán egészségügyi döntés, hanem egy új élethelyzet kezdete volt. A lépés része annak a hosszabb útnak, amelyet a babaprojekt érdekében vállalt – vagyis a Balogh Tamásné Eszter babaprojektje új, reményteli fejezethez érkezett.

