Ilyen szexi villantást rég láttunk – Som-Balogh Edina mindent vitt

A gyönyörű színésznő, Som-Balogh Edina újra ragyog, és mintha az elmúlt évek változásai csak még magabiztosabbá tették volna. Kifogástalan alakja és természetes szépsége már korábban is vonzotta a figyelmet, de legutóbbi romantikus estéjén sikerült még erre is rátennie egy lapáttal - írja a Bors.

A rajongók szerint Som-Balogh Edina most van élete legjobb formájában

Fotó: Bors/Polyak Attila

Miért keltett ekkora feltűnést Som-Balogh Edina felsője?

Edina és párja – akivel a Farm VIP forgatásán kerültek közelebb egymáshoz – egy különleges vacsorára érkeztek, ahol a sztár egy igazán feltűnő, elegáns, mégis kihívó fehér felsőben jelent meg. A darab különlegessége, hogy az anyag nem záródott össze teljesen, így finoman láttatta a színésznő hibátlan bőrét és oldalról kissé meg is villantotta formás dekoltázsát.

A felejthetetlen este során természetesen készültek közös fotók is: Edina előbb egy elegáns, önálló képpel nyűgözte le követőit, majd egy szerelmes pillanatot is megosztott párjával, amit rajongók ezrei fogadtak meghatottan és kíváncsian.

Ilyen merész szetteket még senki sem látott

Lélegzetelállító szettek, idén sem okozott csalódást a New York-i Divathét. A világ egyik legnagyobb divateseménye 2025-ben is megmutatta, hogy a divat nem ismer határokat, sem kreativitásban, sem provokációban.

Nem hittük el, mit vett fel Gáspár Evelin

Gáspár Evelin ismét a figyelem középpontjába került — egy székesfehérvári MMA-gálán olyan szettet viselt, amitől mindenkinek leesett az álla. A Gáspár Evelin által választott szinte átlátszó ruha nemcsak a rajongókat, hanem egy híres sportolót is elbűvölt.







