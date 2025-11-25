Megtört, gyászol Som Krisztián

Som Krisztián nemrégiben érzelmes és rejtélyes Instagram-posztot osztott meg, amely azonnal találgatásokra adott okot rajongói körében. A kommentelők szerint a bejegyzés akár a párkapcsolatának végét is jelezheti, de a pontos részletek egyelőre ismeretlenek – írja a Bors.

Som Krisztián

Fotó: Kunos Attila

A zeneszerző korábban Balogh Edinával élt házasságban, aki 2003-ban elnyerte a Miss Hungary címet. A válásuk után mindketten megtalálták a boldogságot: Edina Szabó Simonnal, Krisztián pedig a nála 21 évvel fiatalabb Csonka Rebekával, a 2019-es Magyarország Szépe verseny harmadik helyezettjével alkotott párt.

„GYÁSZOLOK. Jól vagyok, köszönöm, de temetek. Eltemetem a régi énemet, a régi életemet” – fogalmazott. „Gyászolom azt a rengeteg energiát, amit olyan helyekre öntöttem, ahol feneketlen volt a kút, de nem vizet adott, csak méregelixirt. De tudjátok mit? Ez a legszebb temetés, amin valaha jártam. Mert miközben a régi énemet búcsúztatom, egyben a születésnapomat is ünneplem, mert megszületett a „Reneszánsz Emberem”, az új Som Krisztián” – írta a zeneszerző.

A rajongók persze azonnal találgatni kezdtek, mi állhat a sejtelmes poszt hátterében. Több kommentelő szerint utalhat a párkapcsolatára, vagy annak végére is, de az is lehet, hogy a sztár pusztán régi énjével számol le.

Bár 11 év házasság után vált el Balogh Edina és Som Krisztián, a színésznő azóta Szabó Simon oldalán találta meg a szerelmet a Farm VIP forgatása alatt. Som Krisztián a nála 21 évvel fiatalabb modellel, Csonka Rebekával van párban. Som új párja, a 27 éves modell a 2019-es Magyarország Szépe versenyen tűnt fel, ott a döntőig jutott és végül ő lett a második udvarhölgy.

