Lerántotta a leplet Soma Mamagésa

Soma új bejegyzésében a szexualitás valódi lényegéről ír: arról a tiszta, életenergiáról, amely felszabadít, kapcsol és megújít. Soma Mamagésa szerint a jó és a rossz szex közötti különbség a lelki szabadságban rejlik.
Soma Mamagésa ismét olyan témához nyúlt, amelytől sokan még mindig zavarba jönnek. Spitzer Gyöngyi hosszú évek óta arról ismert, hogy tabuk nélkül beszél a test, a lélek és a szexualitás kapcsolatáról. Most új Instagram-posztjában fejtette ki, szerinte mitől lesz valóban jó a szex, és miért szenvedünk még mindig a bűntudattól és szégyentől – írja a Bors

Soma Mamagésa, azaz Spitzer Gyöngyi
Soma Mamagésa, azaz Spitzer Gyöngyi 
Fotó: TV2

„A szex tiszta. Maga az ÉLET élni akarása” – mondta Soma Mamagésa. 

Soma szerint a szexualitás eredendően természetes és felszabadító energia. Egy olyan erő, amely megnyitja a lelki ablakokat, és élettel tölti meg az embert. A jó szexet ahhoz hasonlítja, mint amikor végre megérkezik az első tavaszi napsugár: kinyit, frissít, áramoltat, új érzésekre ébreszt. 

Azt vallja, hogy a szex nem csupán fizikai aktus, hanem mélyen kapcsolódó élmény, amely erőt, lendületet és szabadságot ad. 

„Van választásunk, és tehetünk azért, hogy a szex újra szabad legyen és tiszta, vagyis hogy mi magunk szabadok legyünk, és tisztán élhessük meg azt a gyönyörűséget, ami nélkül nincs ÉLET” – hangsúlyozta. 

