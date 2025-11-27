Lerántotta a leplet Soma Mamagésa

Soma Mamagésa ismét olyan témához nyúlt, amelytől sokan még mindig zavarba jönnek. Spitzer Gyöngyi hosszú évek óta arról ismert, hogy tabuk nélkül beszél a test, a lélek és a szexualitás kapcsolatáról. Most új Instagram-posztjában fejtette ki, szerinte mitől lesz valóban jó a szex, és miért szenvedünk még mindig a bűntudattól és szégyentől – írja a Bors.

Soma Mamagésa, azaz Spitzer Gyöngyi

Fotó: TV2

„A szex tiszta. Maga az ÉLET élni akarása” – mondta Soma Mamagésa.

Soma szerint a szexualitás eredendően természetes és felszabadító energia. Egy olyan erő, amely megnyitja a lelki ablakokat, és élettel tölti meg az embert. A jó szexet ahhoz hasonlítja, mint amikor végre megérkezik az első tavaszi napsugár: kinyit, frissít, áramoltat, új érzésekre ébreszt.

Azt vallja, hogy a szex nem csupán fizikai aktus, hanem mélyen kapcsolódó élmény, amely erőt, lendületet és szabadságot ad.

„Van választásunk, és tehetünk azért, hogy a szex újra szabad legyen és tiszta, vagyis hogy mi magunk szabadok legyünk, és tisztán élhessük meg azt a gyönyörűséget, ami nélkül nincs ÉLET” – hangsúlyozta.

Medvével találkozott Soma Mamagésa

Erdélybe utazott Soma Mamagésa pár éve. Soma még azon sem lepődött meg, amikor egy medvével találta szemben magát a nyaraláson.

Édesapját gyászolta Soma

Soma Mamagésa, azaz Spitzer Gyöngyi néhány évvel ezelőtt veszítette el édesapját. A sztárt nagyon megviselte szülője halála, édesapja 80 évesen hunyt el.