Stohl András megható vallomást tett

Stohl András a Sztárban Sztár All Stars forgatásán árulta el, ki számára az igazi sztár. A színész 2025-ben a Nagy Ő főszereplőjeként tér vissza a képernyőre, ahol érte versengenek majd a hölgyek, de most egészen más kapcsán hívta fel magára a figyelmet – írja a Bors.

Stohl András elárulta, ki az igazi sztár a számára - Fotó: Bors

Stohl András: „Bella a legnagyobb sztárom”

A Sztárban Sztár All Stars zsűrijében már visszatérő poén, hogy Stohl a Nagy Ő, a színész azonban a műsor szünetében megmutatta, ki az, aki igazán fontos számára. Legutóbbi Instagram-posztjában kislányával, Bellával közös fotót osztott meg, amely a forgatás szünetében készült. A megható bejegyzéshez mindössze ennyit írt:

Bella a legnagyobb sztárom.

Stohl András és felesége útjai különváltak

A Jászai Mari-díjas színművész, televíziós és rádiós műsorvezető közösségi oldalán jelentette be júniusban a szomorú hírt: feleségével, Vicával úgy döntöttek, külön utakon folytatják tovább.

Nem ez az első nagy fordulat az életében

Stohl András első felesége, Éva két lányt szült neki, majd 12 évig élt együtt Ancsikával, akitől szintén két gyermeke született. A színészt a múltban több nővel is hírbe hozták – köztük Molnár Tündével és Südi Iringóval –, de ezek a kapcsolatok végül nem bizonyultak tartósnak.