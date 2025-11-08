Hivatalosan is elvált Stohl András: kiderült, ki költözik el a közös otthonból

A színész és exfelesége még júniusban közölte, hogy külön utakon folytatják, miközben kislányukat, Bellát továbbra is közösen nevelik. Stohl András maradt a közös otthonban és próbál új életet kezdeni — írja a Blikk.

Stohl András és Vica 8 éves párkapcsolata ért véget, melyből 5-öt voltak házasok

Fotó: Bors

Stohl András válása

A Jászai Mari-díjas színművész, televíziós és rádiós műsorvezető idén nyáron a közösségi oldalán jelentette be a szomorú hírt. Stohl András Facebook-oldalán közölte, hogy feleségével, Vicával úgy döntöttek, külön utakon folytatják tovább. Stohl András és Vica 2020-ban házasodott össze és 2022-ben született közös kislányuk, Bella.

Stohl András viharos élete és szerelmei

Stohl Andrásnak nem ez az első nagy magánéleti fordulata: első felesége, Éva két lányt szült neki, majd 12 évig élt együtt Ancsikával, akitől szintén két gyermeke született. A színészt a múltban több híres nővel is hírbe hozták – köztük Molnár Tündével és Südi Iringóval –, de ezek a kapcsolatok végül nem bizonyultak tartósnak. A hírek szerint a jelenlegi szakítás sem hirtelen döntés eredménye volt.