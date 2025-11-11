Mutatjuk, hány kilót dobott le Sydney Sweeney

Sydney Sweeney nem először vállalt radikális testátalakulást: legutóbbi szerepéhez jelentős súlygyarapodást is bevállalt, de most a visszafogottabb, karcsúbb vonalakra volt szükség.

Sydney Sweeney-nek a gyors fogyás nemcsak fizikailag jelentett megterhelést, hanem lelkileg is

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A fiatal színésznő a közelmúltban drasztikus diétába kezdett, elhagyta a cukrot, az alkoholt és a feldolgozott ételeket, és napi intenzív kardióval kísérte étrendjét.

Emellett a még a táplálékkiegészítőket és fehérjeport is kihúzta az étrendjéből. Eredmény: mindössze hét hét alatt több mint 13 kiló ment le róla – írja a Bors.

Sydney Sweeney-nek a lelke is megszenvedte a fogyást

A változás azonban nem volt teljesen fájdalommentes: mint Sweeney elmondta, a gyors fogyás nemcsak fizikailag jelentett megterhelést, hanem lelkileg is komolyan igénybe vette. Interjújában azt is kiemelte, hogy ez az az átalakulás lehet az, amit többé nem tervez megismételni – mondván: „Ez lehet, hogy az egyetlen alkalom volt, amikor ilyen extrém módon formáltam át a testem.” Az eset jól mutatja, hogy a hollywoodi alakítások mögött kemény munka, önfegyelem és rengeteg energia áll – még ha a kamera előtt ez könnyednek is tűnik.

