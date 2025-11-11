Hírlevél

Hirteven felbukkant az eltűnt orosz külügyminiszter, és mindent elmondott

Sydney Sweeney

Mutatjuk, hány kilót dobott le Sydney Sweeney

Elképesztő átalakuláson ment keresztül a hollywoodi színésznő. Sydney Sweeney két hónap alatt 13 kilót fogyott, hogy új szerepeihez visszanyerje karcsú alakját – de közben megtanulta, hogy az extrém fogyás nem játék.
Sydney Sweeney nem először vállalt radikális testátalakulást: legutóbbi szerepéhez jelentős súlygyarapodást is bevállalt, de most a visszafogottabb, karcsúbb vonalakra volt szükség.

US actress Sydney Sweeney attends Variety's 2025 Power Of Women at the Beverly Hills Hotel in Beverly Hills, California on October 29, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
Sydney Sweeney-nek a gyors fogyás nemcsak fizikailag jelentett megterhelést, hanem lelkileg is
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A fiatal színésznő a közelmúltban drasztikus diétába kezdett, elhagyta a cukrot, az alkoholt és a feldolgozott ételeket, és napi intenzív kardióval kísérte étrendjét. 

Emellett a még a táplálékkiegészítőket és fehérjeport is kihúzta az étrendjéből. Eredmény: mindössze hét hét alatt több mint 13 kiló ment le róla – írja a Bors.

Sydney Sweeney-nek a lelke is megszenvedte a fogyást

A változás azonban nem volt teljesen fájdalommentes: mint Sweeney elmondta, a gyors fogyás nemcsak fizikailag jelentett megterhelést, hanem lelkileg is komolyan igénybe vette. Interjújában azt is kiemelte, hogy ez az az átalakulás lehet az, amit többé nem tervez megismételni – mondván: „Ez lehet, hogy az egyetlen alkalom volt, amikor ilyen extrém módon formáltam át a testem.” Az eset jól mutatja, hogy a hollywoodi alakítások mögött kemény munka, önfegyelem és rengeteg energia áll – még ha a kamera előtt ez könnyednek is tűnik.

Megvan az új Bond-lány?

A napokban az Origo arról írt, hogy akár Sydney Sweeney lehet az új Bond-lány. A sztár körül egyre erősebbek a pletykák, miszerint ő lehet a 007-es ügynök partnere az új James Bond-filmben. A közelmúltban pedig azzal keltett nagy feltűnést a színésznő, hogy az áttetsző ruhája többet mutatott, mint amennyit takart.

 

