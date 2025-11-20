Nagy az öröm! Megmutatta újszülött kisbabáját Sydney van den Bosch

A pár november elején a közösségi médiában jelentette be a kisbaba születését, és azóta a család minden pillanatát a boldogság hatja át. Sydney van den Bosch nemrég megosztott egy édes fotót kislányáról, a megható felvételről sugárzik a határtalan anyai szeretet – írja a Bors.

Sydney van den Bosch édes fotót osztott meg újszülött kislányáról

Fotó: Kliszek Antal

A kisbaba a francia felmenők tiszteletére kapta az Elysee nevet. A különleges névválasztás a Redditen megosztotta a rajongókat: egyesek szerint különleges és hangzatos, mások viszont attól tartanak, hogy a kislány „ sosem fogja tudni leírni a nevét elsőre”.

„A kislányunk nevéről órákat tudnék mesélni, de annyit mondanék, hogy én is felnőttem Van den Bosch Sydney Alexandra Viktóriaként Magyarországon” – reagált a kritikákra a modell.

Ennyit hízott a várandósság alatt Sydney van den Bosch

A gyönyörű műsorvezető elárulta, hogy bár eredetileg 10–12 kilót szeretett volna hízni, már átlépte a 20 kilós határt. Sydney van den Bosch szerint azonban a plusz kilók semmit sem vonnak le abból, mennyire boldog és kiegyensúlyozott kismama volt az egész várandósság alatt.

Bonyodalmak a terhesség alatt?

A TV2 műsorvezetője, Sydney van den Bosch élete egyik legboldogabb időszakát éli: első gyermekét várja. A követők az Instagramon is figyelemmel kísérhették, hogyan telnek mindennapjai, amelyeket egyszerre jellemez a várandósság öröme és egy nagyszabású házfelújítás kihívásai. Sydney szerint az anyaságra való készülődésben az ösztönök jelentik a legbiztosabb kapaszkodót. Bár sok tanácsot kapott, ő csak a számára legfontosabb személyek – édesanyja és nagymamája – szavára hallgat. „Nem mások véleménye a mérvadó számomra. Inkább saját érzéseimre figyelek, és csak 1–2 olyan embert engedek közel, akinek az észrevétele valóban építő” – hangsúlyozta.