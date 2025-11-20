Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Sydney van den Bosch

Nagy az öröm! Megmutatta újszülött kisbabáját Sydney van den Bosch

Tegnap, 10:55
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A modell és egykori szépségkirálynő a hónap elején adott életet első gyermekének. Sydney van den Bosch és férje, Kaszás Benjámin óriási örömmel fogadták első gyermeküket, akit Kaszás-van den Bosch Lia Elysee névre kereszteltek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sydney van den Boschmodellkisbaba

A pár november elején a közösségi médiában jelentette be a kisbaba születését, és azóta a család minden pillanatát a boldogság hatja át. Sydney van den Bosch nemrég megosztott egy édes fotót kislányáról, a megható felvételről sugárzik a határtalan anyai szeretet – írja a Bors

Sydney van den Bosch édes fotót osztott meg újszülött kislányáról
Sydney van den Bosch édes fotót osztott meg újszülött kislányáról
Fotó: Kliszek Antal

A kisbaba a francia felmenők tiszteletére kapta az Elysee nevet. A különleges névválasztás a Redditen megosztotta a rajongókat: egyesek szerint különleges és hangzatos, mások viszont attól tartanak, hogy a kislány „ sosem fogja tudni leírni a nevét elsőre”. 

„A kislányunk nevéről órákat tudnék mesélni, de annyit mondanék, hogy én is felnőttem Van den Bosch Sydney Alexandra Viktóriaként Magyarországon” – reagált a kritikákra a modell. 

Ennyit hízott a várandósság alatt Sydney van den Bosch

A gyönyörű műsorvezető elárulta, hogy bár eredetileg 10–12 kilót szeretett volna hízni, már átlépte a 20 kilós határt. Sydney van den Bosch szerint azonban a plusz kilók semmit sem vonnak le abból, mennyire boldog és kiegyensúlyozott kismama volt az egész várandósság alatt.

Bonyodalmak a terhesség alatt?

A TV2 műsorvezetője, Sydney van den Bosch élete egyik legboldogabb időszakát éli: első gyermekét várja. A követők az Instagramon is figyelemmel kísérhették, hogyan telnek mindennapjai, amelyeket egyszerre jellemez a várandósság öröme és egy nagyszabású házfelújítás kihívásai. Sydney szerint az anyaságra való készülődésben az ösztönök jelentik a legbiztosabb kapaszkodót. Bár sok tanácsot kapott, ő csak a számára legfontosabb személyek – édesanyja és nagymamája – szavára hallgat. „Nem mások véleménye a mérvadó számomra. Inkább saját érzéseimre figyelek, és csak 1–2 olyan embert engedek közel, akinek az észrevétele valóban építő” – hangsúlyozta.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!