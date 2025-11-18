Szabó Franciska új felvétele felrobbantotta a közösségi oldalakat

A jelenet nemcsak a látványossága miatt kavart nagy port, hanem azért is, mert ritkán látható ilyen erő és magabiztosság egy ringben készült, könnyed hangvételű videóban. A Szabó Franciska most is hozta azt a karaktert, amely az Exatlon Hungary és az amerikai pofozóbajnokság világában is közönségkedvenccé tette - számol be a Bors.

Szabó Franciska új videója ismét bizonyítja elképesztő erejét - Fotó: Bors/ Szabó Franciska

Miért hajított el egy felnőtt férfit Szabó Franciska?

Szabó Franciska a ringben egy látványos jelenetet osztott meg: a felvételen a feje fölé emel egy felnőtt férfit, majd messzire hajítja. A sportoló az Exatlon Hungary után is folyamatosan építi kemény imázsát, és ez a videó is ennek része. A pofozóbajnokságok világából érkező sportolónő most egy újabb extrém pillanatot mutatott meg követőinek, akik szinte felrobbantották a kommentmezőt.

Hogyan lett Szabó Franciska Sheena Bathory néven híres Amerikában?

Az Exatlon Hungary korábbi versenyzője Sheena Bathory néven robbant be az amerikai pofozóbajnokságok világába. Lenyűgöző erejével és félelmet nem ismerő stílusával gyorsan az egyik legismertebb női versenyző lett, ahol csapásai miatt több ellenfele is elbukott. A legújabb videó csak tovább erősíti azt a karaktert, amelyet a rajongók az USA-ban és itthon is rajonganak: egy megállíthatatlan, karizmatikus sportolót.

Szabó Franciska fürdőruhás felvételt osztott meg

A sportolónőre jellemző, hogy különleges fizikumát szívesen mutatja meg, ezt korábban az az apró fürdőruhás felvétel is bizonyította, amely villámgyorsan meghódította az internetet.

