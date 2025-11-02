Két lány együtt nem izzadt még így – Szabó Franciska videója robbantotta a netet

Szabó Franciska ismét bebizonyította, hogy nemcsak a ringben, hanem a közösségi médiában is igazi bajnok. A sportoló új, rendkívül látványos edzésvideóval rukkolt elő, amely pillanatok alatt hatalmas figyelmet kapott az Instagramon – írja a Bors.

Szabó Franciska merész edzésvideója felrobbantotta az Instagramot

A Powerslap sportágban egyre sikeresebb Szabó Franciska számára kiemelten fontos az erőnlét és az állóképesség megőrzése – most pedig megmutatta, hogyan tesz ezért. A videón jól látszik, ahogy egy női társával együtt edz, méghozzá egészen különleges módon: egyszerre használják ugyanazt a lábtológépet.

A szokatlan gyakorlat nemcsak látványos, de kifejezetten nehéz is, hiszen a két sportolónőnek tökéletes összhangban kellett dolgoznia. A követők szerint a videó egyszerre sugároz erőt, magabiztosságot és női energiát – nem véletlen, hogy rövid idő alatt több ezer lájkot és kommentet kapott. A videót megtekintheit a Bors oldalán.

Pamela Anderson hasonmása is lehetne Szabó Franciska

Az Exatlon Hungary sztárja és az amerikai pofozó bajnokság versenyzője, Szabó Franciska nem éppen egy szégyenlős alkat, ami nem is csoda, hiszen lenyűgöző alakját bárki megirigyelhetné. Az Instagramon megosztott videóban Franciska egy tűzpiros, alig takaró fürdőruhában pózolt a kamera előtt. Talán még a Baywatch sztárját, a fénykorábban lévő Pamela Andersont is lepipálta, így nem véletlen, hogy követői elárasztották bókokkal a kommentszekcióban.

A celeb hatalmasat sózott oda a népszerű testépítőnek

Az Exatlon Hungary bombázója óriási pofont kevert le Liszkai Márknak. Szabó Franciska természetesen a népszerű testépítő beleegyezésével ütött, Márk ugyanis kíváncsi volt arra, mekkora erő lakozik az amazonban.