Szabó Zsófi elcsukló hangon szólt az egybegyültekhez Nyíregyházán

A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen Rákay Philip köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt években segítették az Ukrajnából érkező menekülteket. Ezután Szabó Zsófi érzelmes, elcsukló hangon beszélt arról, mit élnek át azok, akik a határ közelében nap mint nap érzik a háború következményeit – számolt be a Bors.

Szabó Zsófi és Rákay Philip a DPK háborúellenes gyűlésén Nyíregyházán

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Szabó Zsófi mellett más ismert emberek is kilátogattak a nyíregyházi gyűlésre

Szabó Zsófi szerint a Háborúellenes Gyűlések célja a párbeszéd és az összefogás.

A háború mindent felőröl, a béke a közös érdekünk és felelősségünk”

– hangsúlyozta a műsorvezető.

A rendezvényen több ismert helyi közéleti szereplő is jelen volt, Kapu Tibor űrhajós szüleivel együtt érkezett. Drámai pillanatokat hozott, amikor kiderült, hogy a közönség soraiban ott volt a kényszersorozás miatt meghalt Sebestyén József egyik hozzátartozója is.

A hangulat egyszerre volt megható és megrendítő. A résztvevők szerint a béke üzenete talán sosem volt ilyen időszerű.

