Szabó Zsófi elcsukló hangon szólt az egybegyültekhez Nyíregyházán

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Ismét hatalmas tömeg gyűlt össze a második Háborúellenes Gyűlésen Nyíregyházán, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. A rendezvény előtt a HEGY nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip léptek színpadra, hogy a háborúval sújtott keleti régiók lakóinak helyzetére hívták fel a figyelmet.
A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen Rákay Philip köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt években segítették az Ukrajnából érkező menekülteket. Ezután Szabó Zsófi érzelmes, elcsukló hangon beszélt arról, mit élnek át azok, akik a határ közelében nap mint nap érzik a háború következményeit – számolt be a Bors

Szabó Zsófi és Rákay Philip a DPK háborúellenes gyűlésén Nyíregyházán – Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs
Szabó Zsófi és Rákay Philip a DPK háborúellenes gyűlésén Nyíregyházán
Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Szabó Zsófi mellett más ismert emberek is kilátogattak a nyíregyházi gyűlésre

Szabó Zsófi szerint a Háborúellenes Gyűlések célja a párbeszéd és az összefogás. 

A háború mindent felőröl, a béke a közös érdekünk és felelősségünk”

 – hangsúlyozta a műsorvezető.

A rendezvényen több ismert helyi közéleti szereplő is  jelen volt, Kapu Tibor űrhajós szüleivel együtt érkezett. Drámai pillanatokat hozott, amikor kiderült, hogy a közönség soraiban ott volt a kényszersorozás miatt meghalt Sebestyén József egyik hozzátartozója is. 

A hangulat egyszerre volt megható és megrendítő. A résztvevők szerint a béke üzenete talán sosem volt ilyen időszerű.

