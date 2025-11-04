Szabó Zsófi új külseje letaglózta a rajongókat — „Rá sem lehet ismerni!”

A gyönyörű műsorvezető, Szabó Zsófi, merész lépésre szánta el magát: frufrut vágatott, és az eredmény egy elegáns, mégis játékos új megjelenés lett. A korábban hosszú, egyenes tincseiről ismert sztár most egy modern, kicsit franciás frizurával varázsolta el rajongóit – írja a Bors.

Szabó Zsófi új frizurájával mindenkit lenyűgözött Fotó: TV2

A Szabó Zsófi új frizura azonnal felrobbantotta a közösségi oldalakat — a kommentek között dicséretek ezrei sorakoznak, sokan pedig máris a fodrászukhoz rohannának, hogy „Zsófi-frufrut” kérjenek.

A műsorvezető új külseje friss, vagány és hihetetlenül nőies, tökéletesen illik felszabadult, magabiztos személyiségéhez. Szabó Zsófi ismét bebizonyította: a stílus nem csupán a ruhákban, hanem a hozzáállásban rejlik — és néha tényleg elég egy ollónyisszantás, hogy új fejezet kezdődjön.

