A Sztárban Sztár All Stars legújabb adásában ismét nagy izgalmak zajlottak, hiszen a versenyzőknek nemcsak szólóban, hanem duettben is bizonyítaniuk kellett. A 11. adásra már csupán hat énekes maradt, így minden pont számított, akár a zsűritől, akár a közönségtől érkezett - írja a Bors.

A zsűri pluszpontjai is alakították a Sztárban Sztár All Stars végeredményét

Fotó: Mediaworks

Ki lett a Sztárban Sztár All Stars 11. adásának kiesője?

A színpadon érzelmes és szórakoztató pillanatok váltották egymást: Freddie meghatódva mesélt Balázs Fecó megidézéséről, míg Vavra Bence Mariah Carey-produkciója különösen nagy hatást gyakorolt a zsűrire. A humor sem maradt el, Horváth Tamás Panjabi MC-előadása után a zsűri alig bírta visszafogni a nevetést.

A végső sorrendet azonban nem csak a produkciók minősége határozta meg, hanem a szabályváltozások is. A zsűri a szólók során továbbra is csak három tízpontos értékelést adhatott, a műsor végén pedig pluszpontokkal húzhatta fel, aki szerintük megérdemelte.

A második körös szavazás után Horváth Tamás és Veréb Tamás kerültek a veszélyzónába, sorsukról pedig villámszavazás döntött. A 11. adás kiesője végül Horváth Tamás lett, aki elárulta: egyáltalán nem bánja a távozást, és otthonról drukkol majd a többiekne

Horváth Tamás búcsúzik a Sztárban Sztár All Stars műsorától

Fotó: Instagram/horvathtomi

Hogyan befolyásolták a pluszpontok a Sztárban Sztár végeredményét?

Az adás egyik legnagyobb újítása a zsűri által kiosztható pluszpont volt. Ezeket a verseny végén adták át, hogy kompenzálhassák azokat, akik a teljesítményük alapján többet érdemeltek.

