Elnémult a stúdió: ez az énekes esett ki a Sztárban Sztár All Starsból

A Sztárban Sztár All Stars kilencedik adásában ismét búcsúznia kellett egy versenyzőnek. A szigorúbb zsűriszabályok és az egyre erősebb mezőny miatt fokozódik a feszültség a műsorban. A heti győztes ezúttal Szandi lett, míg a kiesők közül Mészáros Árpád Zsolt (MÁZS) búcsúzott a versenytől, miután ő és Freddie kerültek a veszélyzónába – írja a Bors.

A Sztárban Sztár All Stars zsűrije

Nehéz pillanatokkal zárult a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi, kilencedik élő adása. A TV2 látványos átalakuló show-jában ismét egy énekes búcsúzott, miután a közönség döntött a villámszavazáson.

Ezúttal Mészáros Árpád Zsolt (MÁZS) és Freddie került a veszélyzónába, ám végül MÁZS számára ért véget a verseny. A kiesés bejelentésekor feszült csend ült a stúdióra – mindenki tudta, egyre nehezebb a búcsú, hiszen már csak a legjobbak maradtak versenyben.

A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadában a műsor készítői új szabályt vezettek be: a zsűritagok mindössze háromszor adhatnak 10 pontot az évad hátralévő részében. Ez azt jelenti, hogy még a legjobb előadásokra sem biztos, hogy maximális pontszám érkezik.

Döbbenetes dolog derült ki a Sztárban Sztár All Stars versenyzőjéről

A Sztárban Sztár All Stars idei évadának egyik legnagyobb meglepetése kétségkívül Péterffy Lili Lelle. A fiatal énekes minden héten új szerepben áll színpadra, és produkcióival rendre elkápráztatja a zsűrit és a nézőket.

Zalatnay Sarolta őszintén reagált a poénokra

Az énekesnő nevetve nézte végig Mészáros Árpád Zsolt produkcióját, aki a Sztárban Sztár All Stars színpadán formálta meg őt, még a 8. élő adásban. Zalatnay Sarolta elárulta, egy percig sem bánta, hogy a paródia helyett tiszteletteljes előadást kapott.