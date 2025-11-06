T. Danny kábítószer-birtoklás miatt került bajba, barátja most mindent elmondott

T. Danny, polgári nevén Telegdy Dániel, az utóbbi napokban a bulvársajtó fókuszába került. A fiatal énekes, T. Danny és párja ellen kábítószer-birtoklás gyanújával indult eljárás, amitől hangos lett a közösségi média. A zenész környezetéből érkező hírek azonban biztatóak: barátai szerint Dániel a nehéz időszak ellenére is próbálja újra megtalálni az egyensúlyt, és elindult a gyógyulás útján.

T. Danny fellépés közben. Az előadót kábítószerrel való visszaéléssel gyanúsítija a rendőrség

Fotó: Ladóczki Balázs

T. Danny drogügye

A rendőrség a napokban erősítette meg, hogy T. Danny és barátnője ellen kábítószer-birtoklás miatt eljárás indult. Az eset gyorsan a sajtó és az online közösségek kedvelt témájává vált, sokan találgatták, mi történhetett valójában. A fiatal énekes az utóbbi időben visszavonult a nyilvánosságtól, de közeli források szerint máris dolgozik azon, hogy rendbe hozza testi-lelki állapotát.

Az elmúlt időkben kábítószer-használat miatt került a reflektorfénybe T. Danny. Kiderült: a popsztár nemcsak alkalmi droghasználó, többször is beszerzett már kábítószert: amfetamint és kokaint – írta meg a Délmagyar.hu.

A Bors megkeresésére egy barátja elmondta, hogy Dániel az utóbbi hetekben pozitív változáson ment keresztül.

Danit én nagyon tisztelem és szeretem, szakmailag is elképesztően tehetséges. Most egy hullámvölgyben volt, de talán ez a pofon kellett ahhoz, hogy újra megtalálja magát. Látom rajta, hogy kezd visszatérni a régi Dani, szerintem meglepetést fog okozni mindenkinek, mert most jó irányba halad

– mesélte T. Danny barátja.