Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Látta már?

Megrendítő látvány: így néz ki Tompos Kátya sírja

Megemlékezés

Terrortámadás Bécs belvárosában – négy ember életét vesztette

Tompos Kátya

Megrendítő látvány: így néz ki Tompos Kátya sírja

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Halottak napján rengetegen keresték fel a Farkasréti temetőt, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek. Tompos Kátya sírjánál is megállt az élet egy pillanatra – a Jászai Mari-díjas színésznő nyughelyét színpompás virágok, mécsesek és vörös rózsák borították.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tompos Kátyasírnyughelymécsesszínésznő

A Mindenszentek napja idén is csendes megemlékezéssel telt a Farkasréti temetőben, ahol számos neves művész nyugszik. Tompos Kátya sírját ellepték a virágok, mécsesek és személyes ajándékok. A fiatalon elhunyt színésznő nyughelyét gondosan ápolják, a fakeresztről pedig egy mosolygós fotó idézi vissza ragyogó személyiségét – írja a Bors

Gyönyörű virágokkal borították be Tompos Kátya sírját
Gyönyörű virágokkal borították be Tompos Kátya sírját

Súlyos betegséggel küzdött Tompos Kátya 

Tompos Kátya 2024. május 31-én hunyt el, hosszan tartó, súlyos betegség után, mindössze 41 évesen. A ritka daganatos megbetegedés miatt külföldi kezelésre volt szüksége, amelyre az ország összefogásával gyűlt össze a pénz – sajnos azonban már későn. A tehetséges művésznő szervezete feladta a küzdelmet, és június végén helyezték végső nyugalomra a Farkasréti temető művészparcellájában. A színésznő sírjáról készült képeket a Bors oldalán megtekintheti.

Számos híresség nyugszik a Farkasréti temetőben 

Sokan keresik fel évente azokat a temetőket, ahol híres magyarok nyugszanak. A híres magyarok nyughelyei között kiemelt szerepet játszik a budapesti Fiumei úti sírkert és a Farkasréti temető, de több vidéki helyszín is emlékezetes síremlékeket őriz. 

Mindenszentek és halottak napja 

halottak napja és a mindenszentek két, egymáshoz szorosan kapcsolódó keresztény ünnep, amelyek egyszerre szólnak háláról, imáról és közösségi emlékezésről. Bár különböző jelentéssel bírnak, együtt alkotják az ősz legmeghittebb időszakát, amikor az élők és az elhunytak közötti kapocs újra megerősödik. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!