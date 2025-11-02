Megrendítő látvány: így néz ki Tompos Kátya sírja

A Mindenszentek napja idén is csendes megemlékezéssel telt a Farkasréti temetőben, ahol számos neves művész nyugszik. Tompos Kátya sírját ellepték a virágok, mécsesek és személyes ajándékok. A fiatalon elhunyt színésznő nyughelyét gondosan ápolják, a fakeresztről pedig egy mosolygós fotó idézi vissza ragyogó személyiségét – írja a Bors.

Gyönyörű virágokkal borították be Tompos Kátya sírját

Súlyos betegséggel küzdött Tompos Kátya

Tompos Kátya 2024. május 31-én hunyt el, hosszan tartó, súlyos betegség után, mindössze 41 évesen. A ritka daganatos megbetegedés miatt külföldi kezelésre volt szüksége, amelyre az ország összefogásával gyűlt össze a pénz – sajnos azonban már későn. A tehetséges művésznő szervezete feladta a küzdelmet, és június végén helyezték végső nyugalomra a Farkasréti temető művészparcellájában. A színésznő sírjáról készült képeket a Bors oldalán megtekintheti.

Számos híresség nyugszik a Farkasréti temetőben

Sokan keresik fel évente azokat a temetőket, ahol híres magyarok nyugszanak. A híres magyarok nyughelyei között kiemelt szerepet játszik a budapesti Fiumei úti sírkert és a Farkasréti temető, de több vidéki helyszín is emlékezetes síremlékeket őriz.

Mindenszentek és halottak napja

A halottak napja és a mindenszentek két, egymáshoz szorosan kapcsolódó keresztény ünnep, amelyek egyszerre szólnak háláról, imáról és közösségi emlékezésről. Bár különböző jelentéssel bírnak, együtt alkotják az ősz legmeghittebb időszakát, amikor az élők és az elhunytak közötti kapocs újra megerősödik.