Melltartó nélkül jelent meg Törőcsik Franciska a filmbemutatón

A gyönyörű színésznő a Magyar Menyegző című legújabb filmje fesztiválbemutatóján járt Tallinnban, és sikerült teljesen elkápráztatnia az embereket a szépségével. Törőcsik Franciska ugyanis melltartó nélkül, áttetsző ruhában jelent meg az eseményen, és úgy nézett ki, mint a végzet asszonya – a rajongói pedig belepirultak a látványba, számolt be a Borsonline.

Törőcsik Franciska csodaszépen festett a tallinni filmbemutatón – Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Törőcsik Franciska köszönetet mondott a ruha- és a fejdíszkészítőknek

Bemutattuk a Magyar Menyegző című filmünket a tallinni @tallinnblacknightsff fesztiválon! Már két éve is imádtam ezt a várost, amikor a Cicaverzum alkotóival jártunk itt, olyan jó ide újra visszatérni, bár remélem egyszer nyáron is megcsodálhatom…☔️

Elmondhatatlanul hálás vagyok Benes Anitának, hogy egy meseszép, hangulatában a filmet idéző @daalarnaofficial ruhát tervezett nekem a világpremierre, egy @riennecreations fejdísszel kiegészülve igazán csodásan éreztem magam!

– írta a poszthoz Törőcsik Franciska.

Itt tudja megnézni, milyen csodálatosan festett a színésznő az észtországi filmfesztiválon:

