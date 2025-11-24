„Élhetetlen lett kint” – új vallomással állt elő Tóth Gabi

A beszélgetésben Tóth Gabi elmondta, barátai és ismerősei közül egyre többen költöznek haza, akik hosszú éveket töltöttek Nyugat-Európában. Tapasztalataik szerint a mindennapi élet több nagyvárosban megváltozott, és sokan már nem érzik magukat biztonságban. Az énekesnő szerint ő maga soha nem vágyott el Magyarországról, és ma még inkább úgy érzi, jó helyen van - írja a Bors.

Tóth Gabi a Nőfilter podcastben beszélt a hazai biztonságérzetről

Miért költöznek haza Tóth Gabi barátai Németországból?

Baráti köréből többen Berlinben éltek 15–20 éve, és mára úgy döntöttek, visszaköltöznek. Úgy mesélték neki: a közbiztonság romlása, a mindennapi félelmek és a migráció következményei miatt nehézzé vált a kinti lét. Elmondásuk szerint gyermekeiket sem merik egyedül elengedni, és olyan helyzetekről számolnak be, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna. Tóth Gabi szerint sok európai polgár úgy érzi, nem kérdezték meg őket arról, akarnak-e ilyen változásokat az életükben.

„Nem mennek el dolgozni” – Tóth Gabi szerint ez okozza a feszültségeket

Tóth Gabi szerint a helyzet egyik problémája, hogy sok bevándorló nem megy el dolgozni, mert olyan mértékű támogatásokat kapnak, amelyekből fenn tudják tartani magukat. Úgy véli, az európai vezetők ma már szembesülnek döntéseik következményeivel, és láthatóvá vált, hogy a beilleszkedés sok helyen nem sikerült.

