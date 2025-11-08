Meghitt pillanatok: Vajna Tímea érzelmes fotókon mutatta meg kisfiát

Hírlevél

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A közismert üzletasszony megható bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán, amelyben kisfiával, Bennel látható. Vajna Tímea hosszú és nehéz úton jutott el az anyaságig, hiszen éveken át próbálkozott különböző módszerekkel, míg végül béranya segítségével lett édesanya.
Vajna Timiérzelemdúskisfiúfotógyerek

Azóta már kétgyermekes anyukaként él Los Angelesben, és boldogan mutatja meg a családi élet örömeit. Vajna Tímea most egy igazán cuki fotósorozatot tett közzé, amelyen Ben fiával élvezi a naplementét – írja a Bors.

Vajna Tímea
Vajna Tímea kétgyermekes anyukaként éli boldog hétköznapjait
Fotó: Instagram/Vajna Tímea


Érzelmes fotósorozatot osztott meg Vajna Tímea

A képeken még kedvenc cicája is feltűnik, így a pillanat még meghittebbé válik. A rajongók imádták a fotókat, és rengeteg szívecskés kommentet hagytak a poszt alatt.
A sztár humorosan megjegyezte, hogy kisfia csak egy percig bírta a cipőt a lábán. Ugyanakkor elárulta, hogy a puha melegítő ruhát nagyon szeretik, még ha egyelőre kissé nagy is rá. A képek természetessége és őszinte hangulata újra közel hozta őt a követőihez. Tímea posztja így nemcsak egy családi pillanatot, hanem egy meghitt, szeretetteljes életérzést is közvetít.

Dupla áldás

A béranya kérdést sokáig ellenezte, mégis amellett döntött. Küzdelmes úton ment végig: 15 hormonkezelést és 17 műtétet csinált végig, és elveszített 4 babát. Ráthonyi Zoltánnal végül szülők lettek. Béranya segítségével született meg kisfiuk, de rövidesen kétszeres szülők lettek, ugyanis időközben Tímea is várandós lett. 

A második csoda már a testében növekedett

Vajna Tímea szinte még mindig nem hiszi el, hogy a rengeteg próbálkozás, a fájdalmak és a csalódások után végül nem egy, hanem két gyermeke is lehetett. Első kisbabája béranya segítségével született meg, a második csoda viszont már a saját testében növekedett.

 

