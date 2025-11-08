Meghitt pillanatok: Vajna Tímea érzelmes fotókon mutatta meg kisfiát

Azóta már kétgyermekes anyukaként él Los Angelesben, és boldogan mutatja meg a családi élet örömeit. Vajna Tímea most egy igazán cuki fotósorozatot tett közzé, amelyen Ben fiával élvezi a naplementét – írja a Bors.

Vajna Tímea kétgyermekes anyukaként éli boldog hétköznapjait

Érzelmes fotósorozatot osztott meg Vajna Tímea

A képeken még kedvenc cicája is feltűnik, így a pillanat még meghittebbé válik. A rajongók imádták a fotókat, és rengeteg szívecskés kommentet hagytak a poszt alatt.

A sztár humorosan megjegyezte, hogy kisfia csak egy percig bírta a cipőt a lábán. Ugyanakkor elárulta, hogy a puha melegítő ruhát nagyon szeretik, még ha egyelőre kissé nagy is rá. A képek természetessége és őszinte hangulata újra közel hozta őt a követőihez. Tímea posztja így nemcsak egy családi pillanatot, hanem egy meghitt, szeretetteljes életérzést is közvetít.

Dupla áldás

A béranya kérdést sokáig ellenezte, mégis amellett döntött. Küzdelmes úton ment végig: 15 hormonkezelést és 17 műtétet csinált végig, és elveszített 4 babát. Ráthonyi Zoltánnal végül szülők lettek. Béranya segítségével született meg kisfiuk, de rövidesen kétszeres szülők lettek, ugyanis időközben Tímea is várandós lett.

A második csoda már a testében növekedett

Vajna Tímea szinte még mindig nem hiszi el, hogy a rengeteg próbálkozás, a fájdalmak és a csalódások után végül nem egy, hanem két gyermeke is lehetett. Első kisbabája béranya segítségével született meg, a második csoda viszont már a saját testében növekedett.