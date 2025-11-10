Leesik az álla: így fest most Vasvári Vivien!

Vasvári Vivien az utóbbi hetekben ismét reflektorfénybe került gyönyörű tengerparti képeivel - írja a Bors.

Vasvári Vivien mindig büszkén vállalja önmagát és nőiességét

Fotó: Szabolcs László

Hol pihen most Vasvári Vivien?

A híresség jelenleg a varázslatos mexikói partokon, Tulumban tölti napjait, ahol láthatóan minden percét élvezi a pihenésnek.

Vasvári Vivien nemcsak gyönyörű alakját mutatta meg bikiniben, hanem azt is, hogy mennyi erő és önbizalom sugárzik belőle.

Az influenszer szerint a nyaralás számára nem csupán kikapcsolódást jelent, hanem feltöltődést is.

A sztáranyuka most egy barátnője esküvője miatt tartózkodik Mexikóban, de természetesen a napfényes tengerpartot sem hagyta ki. A pálmafák alatt készült forró fotóin látszik, mennyire jól érzi magát, a rajongók pedig nem győzik dicsérni ragyogó megjelenését.

Kappadokia után most Mexikóban talált rá a nyugalomra – a rajongók pedig csak remélik, hogy még sok hasonlóan szemet gyönyörködtető fotót oszt meg az egzotikus nyaralásról.

Vasvári Vivien újra gyereket vár?

A népszerű influenszer Instagram történetben elárulta, hogy nem kizárt: ismét anyai örömök elé néz. Vasvári Vivien posztja pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, és a rajongók már találgatnak, vajon a sztár ismét babát vár-e.

