Szívszorító vallomást tett Vasvári Vivien

Vasvári Vivien újabb személyes történetet osztott meg követőivel: Instagramon vallott arról, hogyan élte meg első vetélését, és miként tudott lelkileg továbblépni. A négygyermekes édesanya szerint fontos, hogy mások is érezzék, nincsenek egyedül a hasonló veszteségekben – írja a Bors.

Vasvári Vivien

Fotó: Szabolcs László

Hogyan dolgozta fel első vetélését Vasvári Vivien?

A Feleségek luxuskivitelben egykori sztárja elmondta, gyerekkorától kezdve arra nevelték, hogy a kitartás és a küzdés mindig előre visz. Ez az életszemlélet segítette akkor is, amikor elveszítette a babáját. Bár a gyász mély volt, igyekezett megérteni, hogy vannak dolgok, amelyek nem rajtunk múlnak.

Nagyon fájt, amikor először elvetéltem. Olyan fájdalom volt, amit nem tudtam hova tenni… de tudtam azt is, hogy nem sikerülhet minden elsőre

– idézte fel.

Vasvári Vivien szerint ha egy lélek magától távozik, annak valamilyen oka van, és ezt – bármilyen nehéz is – el kellett fogadnia. Három nap gyász után új erőre talált, és úgy érzi, a legnagyobb fájdalomból is képes megszületni a remény és a kitartás. Ma már férjével együtt hatgyermekes mozaikcsaládban élnek, és arra törekednek, hogy a gyerekeiknek szeretetteljes, stabil hátteret biztosítsanak – még akkor is, ha a hétköznapi kihívások őket sem kerülik el.

