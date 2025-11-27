Vavra Bence meglepő titkot árult el a Sztárban Sztár All Stars kapcsán

Vavra Bence a Sztárban Sztár All Stars kapcsán mesélt arról, mennyire másként látja most a zenét, az életet és saját fejlődését. A műsor számára nem csupán verseny, hanem olyan folyamat, amelyben a családja adja a legnagyobb támogatást és inspirációt – számolt be a Borsonline.hu.

Vavra Bence és az inspiráció forrása: otthon vár rá a legnagyobb rajongója

A műsor kihívásai közepette Bence számára a legmeghatóbb pillanatokat az jelenti, hogy tudja: kisfia, Miró otthon figyeli minden lépését. A gyerek táncol, ha az apja énekel, és akkor is csillogó szemmel nézi, ha hibázik. Az énekes szerint ez a fajta feltétel nélküli szeretet olyan erőt ad, amely minden próbán és fellépésen átsegíti.

Család, egyensúly, támogatás – így épül fel Vavra Bence hátországa

A tehetség őszintén beszélt arról is, mennyire hálás párjának, amiért az első perctől támogatta abban, hogy apa és fia erős kötelékben nőjenek össze. Náluk nem létezik „anyás vagy apás” felosztás: Ruben mindkettejükhöz ugyanúgy kötődik. Bence szerint az apaság teljesen átformálja az embert, új önbizalmat és tartást adva a mindennapokhoz.

Justin Timberlake és a gyermekkori inspirációk titkai

A Sztárban Sztár All Stars aktuális adásában Justin Timberlake bőrébe bújik, és bevallotta, hogy a popikonok stílusa már gyerekkora óta inspirálja. A sztár számára mindennek megvan a saját „helye” a lelkében: a dicséretek külön szekciót kapnak, de csak akkor nyitja ki őket, ha már elérte saját maga által felállított célját. Ez az önfegyelem segíti abban, hogy minden szereplésnél hiteles maradjon.

A tehetség szerint a kétéves Miró minden hibán átsegíti, és olyan erőt ad, amire korábban nem számított. A sztár arról is beszélt, hogy a kritikákból tudatosan tanul, és belső mércéje szerint halad előre.