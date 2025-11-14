Hírlevél

Rendkívüli

Veréb Tamás

Váratlan örömhír: hatalmas elismerést kapott Veréb Tamás

A rajongók nem győznek gratulálni. Veréb Tamás friss bejelentése valósággal felrobbantotta az internetet. A TV2 sztárja az utóbbi időben amúgy is szárnyal, de most olyan elismerést kapott, amely őt is teljesen meghatotta.
A Sztárban Sztár All Stars idei évadában is versenyző Veréb Tamás Instagramon tudatta a nagy hírt: a DR BRS-szel közös feldolgozás, a Hozzám tartozol (Nika se perimeno) négyszeres platinalemez lett. A fiatal énekes alig találta a szavakat, mennyire hálás a lehetőségért és a sikerért.

Veréb Tamás
Veréb Tamás élete legnagyobb sikerét ünnepli
Fotó: Képkivágás / Duna Televízió / Facebook

Gratulációözön a kommentek között

A bejegyzés alatt pillanatok alatt összegyűltek a gratuláló üzenetek. A rajongók szerint Tamás teljesen megérdemli az elismerést, és sokan 

„az év legjobb zenéjének”

 nevezték a slágert. A kommentszekció valóságos ünnepléssé alakult.

Mi jön még Veréb Tamás számára?

A színész-énekes szerint ez csak a kezdet: posztjában azt írta, 

Mi jön még?!

ami arra utal, hogy további izgalmas projekteket tartogat a rajongóknak. A Sztárban Sztár All Stars pedig újabb lehetőséget ad számára, hogy megmutassa, mire képes.

A teljes cikket a BORS oldalán olvashatja el. 

Veréb Tamás és Koltai Vivien

Veréb Tamás és Koltai Vivien év elején jelentették be az eljegyzésüket. Nem sokkal később, májusban mondták ki a boldogító igent. 

 

 

