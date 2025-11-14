Váratlan örömhír: hatalmas elismerést kapott Veréb Tamás

A Sztárban Sztár All Stars idei évadában is versenyző Veréb Tamás Instagramon tudatta a nagy hírt: a DR BRS-szel közös feldolgozás, a Hozzám tartozol (Nika se perimeno) négyszeres platinalemez lett. A fiatal énekes alig találta a szavakat, mennyire hálás a lehetőségért és a sikerért.
Gratulációözön a kommentek között
A bejegyzés alatt pillanatok alatt összegyűltek a gratuláló üzenetek. A rajongók szerint Tamás teljesen megérdemli az elismerést, és sokan
„az év legjobb zenéjének”
nevezték a slágert. A kommentszekció valóságos ünnepléssé alakult.
Mi jön még Veréb Tamás számára?
A színész-énekes szerint ez csak a kezdet: posztjában azt írta,
Mi jön még?!
ami arra utal, hogy további izgalmas projekteket tartogat a rajongóknak. A Sztárban Sztár All Stars pedig újabb lehetőséget ad számára, hogy megmutassa, mire képes.
Veréb Tamás és Koltai Vivien
Veréb Tamás és Koltai Vivien év elején jelentették be az eljegyzésüket. Nem sokkal később, májusban mondták ki a boldogító igent.