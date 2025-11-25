Alig takart valamit Viczián Viktória szexi pizsamája, megvadultak a rajongók

Ismét magára irányította a figyelmet Viczián Viktória, aki egy friss fotóval lepte meg követőit a közösségi médiában. A korábbi szépségkirálynő ezúttal egy elegáns, fekete szatén pizsamában mutatkozott – írja a Bors.
A szexi szaténpizsamában készült fotó azonnal felkeltette a rajongók érdeklődését, akik nem győzték dicsérni Viczián Viktória szépségét.
A 2017-es Miss Earth Hungary győzteseként Viczián Viktória mára közel 60 ezer követőt tudhat maga mögött, és továbbra is aktív szereplője az online térnek.
Apró bikiniben borzolta a kedélyeket Viczián Viktória
A 2017-es Miss Earth Hungary, Viczián Viktória egy medencében pihente ki a fáradalmakat, a róla készült hangulatos fürdőruhás fotó tökéletesen hangsúlyozza formás idomait.
Imádja a nyarat az egykori szépségkirálynő
Viczián Viktória imádja a nyarat, a forró hőségben előszeretettel hűsítette le magát a tengerparton vagy egy medencében. A sztár folyamatosan posztolt nyári élményeiről, és számos szexi fotóval lepte meg rajongóit.