Viczián Viktória

Alig takart valamit Viczián Viktória szexi pizsamája, megvadultak a rajongók

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Pikáns fotóval vonta magára a figyelmet az egykori szépségkirálynő. Viczián Viktória egy szexi, szatén pizsamában pózolt a tükör előtt, a rajongók megvadultak a bombázó idomai láttán.
Viczián Viktóriaszatén pizsamatükör

Ismét magára irányította a figyelmet Viczián Viktória, aki egy friss fotóval lepte meg követőit a közösségi médiában. A korábbi szépségkirálynő ezúttal egy elegáns, fekete szatén pizsamában mutatkozott – írja a Bors

Viczián Viktória
Viczián Viktória
Fotó: Máté Krisztián/Bors

A szexi szaténpizsamában készült fotó azonnal felkeltette a rajongók érdeklődését, akik nem győzték dicsérni Viczián Viktória szépségét. 

A 2017-es Miss Earth Hungary győzteseként Viczián Viktória mára közel 60 ezer követőt tudhat maga mögött, és továbbra is aktív szereplője az online térnek. 

Apró bikiniben borzolta a kedélyeket Viczián Viktória 

A 2017-es Miss Earth Hungary, Viczián Viktória egy medencében pihente ki a fáradalmakat, a róla készült hangulatos fürdőruhás fotó tökéletesen hangsúlyozza formás idomait.

Imádja a nyarat az egykori szépségkirálynő 

Viczián Viktória imádja a nyarat, a forró hőségben előszeretettel hűsítette le magát a tengerparton vagy egy medencében. A sztár folyamatosan posztolt nyári élményeiről, és számos szexi fotóval lepte meg rajongóit. 

 

