Alig takart valamit Viczián Viktória szexi pizsamája, megvadultak a rajongók

Ismét magára irányította a figyelmet Viczián Viktória, aki egy friss fotóval lepte meg követőit a közösségi médiában. A korábbi szépségkirálynő ezúttal egy elegáns, fekete szatén pizsamában mutatkozott – írja a Bors.

Viczián Viktória

Fotó: Máté Krisztián/Bors

A szexi szaténpizsamában készült fotó azonnal felkeltette a rajongók érdeklődését, akik nem győzték dicsérni Viczián Viktória szépségét.

A 2017-es Miss Earth Hungary győzteseként Viczián Viktória mára közel 60 ezer követőt tudhat maga mögött, és továbbra is aktív szereplője az online térnek.

Apró bikiniben borzolta a kedélyeket Viczián Viktória

A 2017-es Miss Earth Hungary, Viczián Viktória egy medencében pihente ki a fáradalmakat, a róla készült hangulatos fürdőruhás fotó tökéletesen hangsúlyozza formás idomait.

Imádja a nyarat az egykori szépségkirálynő

Viczián Viktória imádja a nyarat, a forró hőségben előszeretettel hűsítette le magát a tengerparton vagy egy medencében. A sztár folyamatosan posztolt nyári élményeiről, és számos szexi fotóval lepte meg rajongóit.