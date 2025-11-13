Hírlevél

VV Seherezádé

Sötét titkot osztott meg VV Seherezádé

35 perce
Olvasási idő: 2 perc
VV Seherezádé, vagyis Kultsár Vivien őszintén beszélt arról, milyen mély pontra került a kisfia, Noah születése után.
VV Seherezádé elárulta, hogy a szülés utáni depresszió hónapokig megnehezítette a mindennapjait, de végül váratlan helyről jött a segítség – írja a Bors

VV Seherezádé – Fotó: Facebook
VV Seherezádé 
Fotó: Facebook

A valóságshow-sztár az Instagramon megosztott bejegyzésében elmondta, hogy kutyája, Scarlet segített visszanyerni az életkedvét. Egy humoros videóval mutatta meg, hogyan hozott a kutya vidámságot a hétköznapokba.

Scarlett kutyám és a mókus… Sokat segített legyőzni a depit. Megpróbálom a humort visszahozni az életembe.”

VV Seherezádé augusztus 14-én posztolta az Instagramon, hogy megszületett a gyermeke. 

A fiatal anyuka szerint a pihenés, a család támogatása és a humor segítettek abban, hogy újra megtalálja a lelki egyensúlyát.
VV Seherezádé ma már mosolyogva vallja: a nehézségek múlandók, és mindig jön egy jobb nap.

Túlhordta Noelt

Kultsár Vivien augusztusban arról nyilatkozott, hogy a vártnál később születik meg a babája. 

Őszintén nyilatkozott problémáiról

Depressziójáról október közepén beszélt a valóságshow-sztár. 

 

