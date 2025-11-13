Sötét titkot osztott meg VV Seherezádé

VV Seherezádé elárulta, hogy a szülés utáni depresszió hónapokig megnehezítette a mindennapjait, de végül váratlan helyről jött a segítség – írja a Bors.

VV Seherezádé

Fotó: Facebook

A valóságshow-sztár az Instagramon megosztott bejegyzésében elmondta, hogy kutyája, Scarlet segített visszanyerni az életkedvét. Egy humoros videóval mutatta meg, hogyan hozott a kutya vidámságot a hétköznapokba.

Scarlett kutyám és a mókus… Sokat segített legyőzni a depit. Megpróbálom a humort visszahozni az életembe.”

VV Seherezádé augusztus 14-én posztolta az Instagramon, hogy megszületett a gyermeke.

A fiatal anyuka szerint a pihenés, a család támogatása és a humor segítettek abban, hogy újra megtalálja a lelki egyensúlyát.

VV Seherezádé ma már mosolyogva vallja: a nehézségek múlandók, és mindig jön egy jobb nap.

