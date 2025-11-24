Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Ekkora mértékű lopást nem úszhat meg – Zelenszkij fejét követeli a Nyugat

VV Seherezádé

VV Seherezádé félt, hogy megfullad a kisbabája

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A ValóVilág 5 egykori szereplője számára óriási fordulatot hozott az elmúlt időszak. A korábban rendkívül megterhelő babás hónapok után mára visszatért a nyugalom VV Seherezádé, azaz Kultsár Vivien családjába.
Link másolása
Vágólapra másolva!
VV Seherezádégyermekszülés

VV Seherezádé korábban többször beszélt arról, hogy kisfia születését követően milyen nehézségekkel kellett szembenéznie. Elmondása szerint Noah extrém hasfájós baba volt, ami miatt a nap 24 órájában küzdöttek – közölte a Bors

VV Seherezádé – Fotó: Szabó Balázs [origo]
 VV Seherezádé 
Fotó: Szabó Balázs [origo]

VV Seherezádé fellélegezhet 

Sokszor előfordult, hogy Noah fájdalmai miatt nem aludtak, vagy csak egészen keveset tudtak pihenni. 

 Volt, hogy négyóránként váltottuk egymást a férjemmel, vállvetve harcoltunk”

 – idézte fel.

Mostanra azonban minden megváltozott. Noah emésztőrendszere fejlődött, megszűntek a kínzó pocakfájások, a kisfiú pedig egy mosolygós, érdeklődő, kedves babává vált.

Óriási lelki megkönnyebbülés. Korábban egész nap ringatnom kellett, a mosdóba is alig mertem kimenni. Most már játszik, nézelődik, próbál beszélni a plüssökkel”

 – mondta az édesanya.

VV Seherezádé hozzátette, hogy végre kezd visszatérni a saját élete is: újra tud zuhanyozni, fésülködni, takarítani, sőt egy hete már főzni is. A férjével több idejük jut egymásra, és a rokonok is bátrabban jönnek segíteni, így kettesben is el tudnak menni például teniszezni vagy vacsorázni. 

Nehéz a gyermekágyi időszak, néha úgy néztem ki, mintha minden nap Halloween lenne. Mostanra kisimultam, és végre újra embernek érzem magam” – fogalmazott Kultsár Vivien, aki úgy érzi, mostanra valóban beállt a család élete, és a nehéz indulás után végre élvezhetik a közös mindennapokat.

Nehéz szülés

A Való Világ korábbi szereplője augusztusban arról nyilatkozott, hogy mennyire nehéz és kimerítő volt számára a szülés

Kutyája segített 

A valóságshow-sztár korábban elmondta, hogy kutyája, Scarlett segített visszanyerni az életkedvét. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!