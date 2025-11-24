VV Seherezádé félt, hogy megfullad a kisbabája

VV Seherezádé korábban többször beszélt arról, hogy kisfia születését követően milyen nehézségekkel kellett szembenéznie. Elmondása szerint Noah extrém hasfájós baba volt, ami miatt a nap 24 órájában küzdöttek – közölte a Bors.

VV Seherezádé fellélegezhet

Sokszor előfordult, hogy Noah fájdalmai miatt nem aludtak, vagy csak egészen keveset tudtak pihenni.

Volt, hogy négyóránként váltottuk egymást a férjemmel, vállvetve harcoltunk”

– idézte fel.

Mostanra azonban minden megváltozott. Noah emésztőrendszere fejlődött, megszűntek a kínzó pocakfájások, a kisfiú pedig egy mosolygós, érdeklődő, kedves babává vált.

Óriási lelki megkönnyebbülés. Korábban egész nap ringatnom kellett, a mosdóba is alig mertem kimenni. Most már játszik, nézelődik, próbál beszélni a plüssökkel”

– mondta az édesanya.

VV Seherezádé hozzátette, hogy végre kezd visszatérni a saját élete is: újra tud zuhanyozni, fésülködni, takarítani, sőt egy hete már főzni is. A férjével több idejük jut egymásra, és a rokonok is bátrabban jönnek segíteni, így kettesben is el tudnak menni például teniszezni vagy vacsorázni.

Nehéz a gyermekágyi időszak, néha úgy néztem ki, mintha minden nap Halloween lenne. Mostanra kisimultam, és végre újra embernek érzem magam” – fogalmazott Kultsár Vivien, aki úgy érzi, mostanra valóban beállt a család élete, és a nehéz indulás után végre élvezhetik a közös mindennapokat.

