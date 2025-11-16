Hírlevél

Magyarország–Írország

Szoboszlai Dominik öt szóban értékelte a drámai vereséget

Weisz Fanni

Jön a második baba Weisz Fanniéknál?

A modell alig egy évvel kisfia születése után már a jövőbeli családbővítésről beszélt. Weisz Fanni őszintén mesélt arról, hogyan látja a következő baba érkezésének lehetőségét, és milyen terveket dédelget férjével.
Weisz Fannibabakisfiú

A magyar fotómodell alig egy éve lett édesanya, kisfia, Beni mindössze 11 hónapos. Bár még szinte csak most kezdett bele az anyaság mindennapjaiba, Weisz Fanni közösségi oldalán már a következő gyermek tervéről beszélt. Elmondása szerint próbálja minél jobban megélni a babás időszakot, és rengeteg közös élményt adni kisfiának - tájéoztat a Bors.

Weisz Fanni kisfia hamarosan betölti első életévét (Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin)
Weisz Fanni a következő baba terveiről beszélt követőinek 
Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Fanni bevallotta: férjével egyáltalán nem szeretnének egy gyereknél megállni. „Beni még nincs egyéves, így most szükségem lesz egy kis pihenésre, de természetesen tervben van a következő baba is” – írta Instagram-történetében. Hozzátette, hogy fia hamarosan születésnapot ünnepel, így az elmúlt év különösen gyorsan telt számára.

Milyen nemű babára vágyik Weisz Fanni?

A modell követői azt is megkérdezték tőle, milyen nemű gyermeket szeretne legközelebb. Fanni őszintén válaszolt: két vagy három gyermeket terveznek. Ha a következő baba ismét fiú lenne, akkor szeretnének egy harmadikat is, mivel régóta álma, hogy egyszer kislánya legyen. 

A modell édesanya mélyen megindító sorokkal üzent kisfiának, Bendegúznak, aki most lett háromnegyed éves. Weisz Fanni a közösségi oldalán osztotta meg érzéseit.

 

