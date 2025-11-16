Jön a második baba Weisz Fanniéknál?

A magyar fotómodell alig egy éve lett édesanya, kisfia, Beni mindössze 11 hónapos. Bár még szinte csak most kezdett bele az anyaság mindennapjaiba, Weisz Fanni közösségi oldalán már a következő gyermek tervéről beszélt. Elmondása szerint próbálja minél jobban megélni a babás időszakot, és rengeteg közös élményt adni kisfiának - tájéoztat a Bors.

Weisz Fanni a következő baba terveiről beszélt követőinek

Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Fanni bevallotta: férjével egyáltalán nem szeretnének egy gyereknél megállni. „Beni még nincs egyéves, így most szükségem lesz egy kis pihenésre, de természetesen tervben van a következő baba is” – írta Instagram-történetében. Hozzátette, hogy fia hamarosan születésnapot ünnepel, így az elmúlt év különösen gyorsan telt számára.

Milyen nemű babára vágyik Weisz Fanni?

A modell követői azt is megkérdezték tőle, milyen nemű gyermeket szeretne legközelebb. Fanni őszintén válaszolt: két vagy három gyermeket terveznek. Ha a következő baba ismét fiú lenne, akkor szeretnének egy harmadikat is, mivel régóta álma, hogy egyszer kislánya legyen.

A modell édesanya mélyen megindító sorokkal üzent kisfiának, Bendegúznak, aki most lett háromnegyed éves. Weisz Fanni a közösségi oldalán osztotta meg érzéseit.