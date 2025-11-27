Weisz Fanni vallomása az anyaságról mindenkit meglepett

Weisz Fanni legfrissebb bejegyzésében az anyaság legmélyebb pillanatairól és korábbi félelmeiről vallott. A modell őszintén írta le, milyen hosszú ideig tartott attól, hogy talán sosem lehet gyermeke – ma pedig már alig hiszi el, hogy egy egészséges, gyönyörű kisfiú édesanyja – írja a Bors.

Weisz Fanni – Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Weisz Fanni anyasága: kezdetben sok félelme volt

A bejegyzésben arról is beszélt, mennyi aggodalom kísérte végig a várandósságát, különösen siketsége miatt. Gyakran kérdezte magától, minden rendben lesz-e vele és a babával, de férje és családja végig támaszt jelentett számára. Weisz Fanni kisfia decemberben tölti az egy évet, és Fanni máig meghatódva figyeli növekedését.

Jön a második baba Weisz Fanniéknál?

A modell alig egy évvel kisfia születése után már a jövőbeli családbővítésről beszélt. Weisz Fanni őszintén mesélt arról, hogyan látja a következő baba érkezésének lehetőségét, és milyen terveket dédelget férjével.

Hihetetlen vallomást tett Weisz Fanni

A modell édesanya mélyen megindító sorokkal üzent kisfiának, Bendegúznak. Weisz Fanni a közösségi oldalán osztotta meg érzéseit.