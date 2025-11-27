Hírlevél

Weisz Fanni

Weisz Fanni vallomása az anyaságról mindenkit meglepett

A modell érzelmekkel teli Instagram-bejegyzésben árult el eddig ismeretlen részleteket életének legfontosabb időszakáról. Weisz Fanni őszintén beszélt az anyasággal kapcsolatos aggodalmairól.
Weisz Fanni

Weisz Fanni legfrissebb bejegyzésében az anyaság legmélyebb pillanatairól és korábbi félelmeiről vallott. A modell őszintén írta le, milyen hosszú ideig tartott attól, hogy talán sosem lehet gyermeke – ma pedig már alig hiszi el, hogy egy egészséges, gyönyörű kisfiú édesanyja – írja a Bors.

Weisz Fanni kisfia hamarosan betölti első életévét (Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin)
Weisz Fanni – Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Weisz Fanni anyasága: kezdetben sok félelme volt

A bejegyzésben arról is beszélt, mennyi aggodalom kísérte végig a várandósságát, különösen siketsége miatt. Gyakran kérdezte magától, minden rendben lesz-e vele és a babával, de férje és családja végig támaszt jelentett számára. Weisz Fanni kisfia decemberben tölti az egy évet, és Fanni máig meghatódva figyeli növekedését. 

Jön a második baba Weisz Fanniéknál?

A modell alig egy évvel kisfia születése után már a jövőbeli családbővítésről beszélt. Weisz Fanni őszintén mesélt arról, hogyan látja a következő baba érkezésének lehetőségét, és milyen terveket dédelget férjével.

Hihetetlen vallomást tett Weisz Fanni

A modell édesanya mélyen megindító sorokkal üzent kisfiának, Bendegúznak. Weisz Fanni a közösségi oldalán osztotta meg érzéseit.

 

