Wolf Kati megmutatta új szerelmét, a rajongók elolvadtak

Wolf Kati ismét ragyog: az énekesnő romantikus fotót posztolt, amelyen egy sármos férfival bújik össze. A lovehim hashtag nem hagy sok kétséget: úgy tűnik, újra rátalált a szerelem – írja a Bors.

Wolf Kati – Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Wolf Kati új párja: sugárzik a szerelem az énekesnőről

A bejegyzésben Wolf Kati arról ír, mennyire nagy teher nehezedik ma a férfiakra, és milyen fontos, hogy figyeljünk egymásra.

A fotó mellé egy Andrássy Réka-verset is idézett, tovább fokozva a meghitt hangulatot.

Az énekesnő 2018-as válása óta ritkán oszt meg részleteket magánéletéről, így mostani posztja különösen nagy örömet okozott a rajongóknak. A kommentszekciót elárasztották a szívecskék, hiszen a kép és a sorai egyaránt arról árulkodnak, hogy Wolf Kati élete ismét megtelt szeretettel és harmóniával.

Wolf Kati keményen visszavágott

Éles hangú nyilvános üzenetben tette helyre Wolf Kati az őt durván és minden bizonyíték nélkül becsmérlő újságírónak.

Megbízik a lányaiban

Az énekesnő nemrég elárul egy-két részletet arról, hogy hogyan élik mindennapjaikat a válás óta. Arról is beszélt, mennyire fontosnak tartja, hogy mindenről nyíltan beszélgessen lányaival.