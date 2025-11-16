Zalatnay Sarolta szemet vetett Curtisre

Zalatnay Sarolta, vagy ahogy mindenki ismeri, Zalatnay Cini pályafutása új mérföldkőhöz érkezett: a DR BRS-sel közös Várlak még című szám feldolgozásuk platinalemez lett, a dal pedig nézettségi rekordokat dönt az interneten.

Zalatnay Sarolta újra a csúcson

Fotó: Markovics Gábor

Hihetetlen, de már 50 éves ez a Zalatnay-sláger! Cini örömmel számolt be arról, hogy a fiatal generációk is megszerették a klasszikust, miközben régi rajongói is örömmel hallgatják a dalt.

„A dedikálás alkalmával énekeltettük a közönséget, és nemcsak a refrént, hanem az egész számot elnyomtuk együtt”

– nyilatkozta a Borsnak az énekesnő.

Zalatnay Sarolta Curtisszel dolgozik

A platina siker azonban nem állította meg Cinét: új tervei vannak. Elárulta, nemrég felmerült az ötlet, hogy Curtisszel dolgozzon együtt. „Én nagyon bírom Curtist, amikor találkoztunk a dedikáláson, felmerült az ötlet egy közös dalról – ezért neki is állunk!” – nyilatkozta Zalatnay Sarolta.

A cél nem kisebb, mint egy új generáció számára készült sláger, amelyben a beat‑rock klasszikus hangját a modern rap világával ötvözik.

Zalatnay Sarolta – aki a közelmúltban azt is elárulta, melyik volt a legforróbb dala – második aranykora tehát nem csak egy egyszeri visszatérés: az új platinalemez mellett új zenei kapcsolatok, új dalok jelzik.