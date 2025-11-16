Hírlevél

Magyarország–Írország

Szoboszlai Dominik öt szóban értékelte a drámai vereséget

Zalatnay Sarolta

Zalatnay Sarolta szemet vetett Curtisre

20 perce
Olvasási idő: 3 perc
A legendás énekesnő a platinalemez után máris újabb terveket vázolt. Zalatnay Sarolta bevallotta, hogy Curtisszel szeretne közös projektet indítani, és ezzel újabb generációkat meghódítani.
Zalatnay SaroltaénekesnőslágerCurtis

Zalatnay Sarolta, vagy ahogy mindenki ismeri, Zalatnay Cini pályafutása új mérföldkőhöz érkezett: a DR BRS-sel közös Várlak még című szám feldolgozásuk platinalemez lett, a dal pedig nézettségi rekordokat dönt az interneten.

 

Zalatnay Sarolta
Zalatnay Sarolta újra a csúcson
Fotó: Markovics Gábor

Hihetetlen, de már 50 éves ez a Zalatnay-sláger! Cini örömmel számolt be arról, hogy a fiatal generációk is megszerették a klasszikust, miközben régi rajongói is örömmel hallgatják a dalt.

„A dedikálás alkalmával énekeltettük a közönséget, és nemcsak a refrént, hanem az egész számot elnyomtuk együtt”

 – nyilatkozta a Borsnak az énekesnő.

Zalatnay Sarolta Curtisszel dolgozik

A platina siker azonban nem állította meg Cinét: új tervei vannak. Elárulta, nemrég felmerült az ötlet, hogy Curtisszel dolgozzon együtt. „Én nagyon bírom Curtist, amikor találkoztunk a dedikáláson, felmerült az ötlet egy közös dalról – ezért neki is állunk!” – nyilatkozta Zalatnay Sarolta. 

A cél nem kisebb, mint egy új generáció számára készült sláger, amelyben a beat‑rock klasszikus hangját a modern rap világával ötvözik.

Zalatnay Sarolta – aki a közelmúltban azt is elárulta, melyik volt a legforróbb dala – második aranykora tehát nem csak egy egyszeri visszatérés: az új platinalemez mellett új zenei kapcsolatok, új dalok jelzik.

 

 

