Zámbó Jimmy

Megdöbbentő fotó látott napvilágot Zámbó Jimmyről

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Nagy Ő Virág meghökkentő képet posztolt példaképéről. A celeb elmondása szerint egész életében bálványozta Zámbó Jimmyt, akivel egy a mesterséges intelligencia által generált közös képet is posztolt.
Zámbó JimmyNagy Ő Virágénekes

Egyre nagyobb figyelmet kap Péntek-Gyulai Virág, ismertebb nevén Nagy Ő Virág, aki ezúttal nem Jákob Zolival, hanem Zámbó Jimmyvel kapcsolatban került a középpontba. Az influenszer elárulta, hogy a legendás énekes a példaképe, és most egy különleges, eddig sosem látott képet is megosztott róla – amin ő maga és Zámbó Jimmy együtt szerepelnek – írja a Bors

Zámbó Jimmyvel pózol a Nagy Ő sztárja: de a kép nem az, aminek látszik!
Zámbó Jimmyvel pózol a Nagy Ő sztárja: de a kép nem az, aminek látszik! 

A meghökkentő fotó azonban nem a valóságban készült: Virág egy mesterséges intelligencia által generált képet osztott meg Instagram-oldalán, amelyen egy liftben pózol a már elhunyt énekes mellett. A poszthoz annyit fűzött: „Éljen a király!” 

Az influenszer elmondása szerint Zámbó Jimmy dalai végigkísérték az életét, és nehéz időszakokon is átsegítették. „Kívülről tudom az összes dalát, mindegyik illik egy-egy életszakaszhoz. Ha találkozhatnék vele, teljesen extázisba esnék, és azt mondanám neki: Taníts mester!” – mesélte a Borsnak. 

Elkelt Zámbó Jimmy villája?

Ahogy arról az Origo szeptember elején beszámolt, hirtelen eltűnt az ingatlanhirdetések közül Zámbó Jimmy csepeli villája. Az épületet hosszú időn át árulták, de a múlt hónapban hirtelen eltűnt a hirdetés.

 

