Zimány Linda olyan fotót posztolt, hogy eláll a szavad – mindenki erről beszél!

Zimány Linda ismét egy lélegzetelállító fotóval jelentkezett, amely pillanatok alatt tarolt az Instagramon. A gyönyörű jogász és modell egy fekete, mélyen kivágott felsőben pózolt, miközben szőke tincsei szabadon hullottak vállára. A fotó egyszerre volt nőies, magabiztos és elképesztően szexi – írja a Bors.

Zimány Linda szexi dekoltázzsal hódította meg az Instagramot — a gyönyörű jogászt elárasztották a rajongói dicséretek

Zimány Linda új szexi fotója tarol az Instagramon

Ma már a stílus, az elegancia és a természetes báj szinonimája. Követői rajongással figyelik minden bejegyzését, fotóit ezrek kedvelik, a hozzászólások között pedig szinte kizárólag elismerő szavak olvashatók.

„Egyszerűen csak csodálatos, mint mindig!” — írta egyik rajongója, míg mások szívecskés és lángoló emojikkal fejezték ki rajongásukat.

Zimány Linda különleges kisugárzása abban rejlik, hogy mindig megtalálja az egyensúlyt a visszafogott elegancia és a finom szexiség között. Legújabb fotója sem kivétel — ismét bebizonyította, hogy nemcsak gyönyörű, hanem elképesztően stílusos is.

Zimány Linda szexi képétől leolvad az internet

Eszméletlen képet tett ki magáról az ismert modell. Zimány Linda üzenőfalát elárasztották a kommentelők dicséretekkel.

