Lebukott a magyar TikTok-sztár – a párja kitálalt

Az Ázsia Expresszben feltűnt páros, Mészáros Bende és párja, Zsigmond Angi az utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet kapnak, ám eddig kevesen ismerték a fiatal lány múltját. Zsigmond Angi elárulta: mielőtt influenszer lett volna, olyan munkát végzett, amely szorosan kapcsolódik az autók világához, és büszkén vállalja, honnan indult.

Zsigmond Angi

Fotó: ANGI / Youtube / képkivágás

Zsigmond Angi és az autók: gyerekkortól a munkáig

Zsigmond Angi elmondta, hogy autók iránti szeretete gyerekkorára vezethető vissza, hiszen édesapja autószerelőként dolgozott. Gyakran ült az autók között, miközben apja szerelt, így természetes közelségbe került a járművek világával.

Olajat is tudok cserélni, kereket is, egy pár dolgot megtanultam gyerekkoromban

– mesélte mosolyogva Angi.

Zsigmond Angi korábbi munkája mindenkit meglepett

A fiatal influenszer barátja, Mészáros Bende kotyogta ki, hogy Angi korábban autóalkatrész-futárként dolgozott. Bár erről korábban sosem esett szó a közösségi oldalain, most őszintén elmondta, hogy szélvédőket és autóalkatrészeket szállított.

