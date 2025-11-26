Hírlevél

Orbán Viktor elszólta magát a kormányülés után – videó

Nem akárkik voltak a körözés alatt álló csinos szőke nő halállistáján

Mészáros Bende

Lebukott a magyar TikTok-sztár – a párja kitálalt

16 perce
Olvasási idő: 3 perc
Kiderült, milyen meglepő múlttal érkezett a reflektorfénybe a fiatal influenszer: Zsigmond Angi olyan munkát végzett korábban, amit kevesen tudnának elképzelni róla. Zsigmond Angi most először beszélt őszintén régi hivatásáról.
Mészáros BendeZsigmond AngélaÁzsia Expressz

Az Ázsia Expresszben feltűnt páros, Mészáros Bende és párja, Zsigmond Angi az utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet kapnak, ám eddig kevesen ismerték a fiatal lány múltját. Zsigmond Angi elárulta: mielőtt influenszer lett volna, olyan munkát végzett, amely szorosan kapcsolódik az autók világához, és büszkén vállalja, honnan indult.

Zsigmond Angi
Zsigmond Angi
Fotó: ANGI / Youtube / képkivágás

Zsigmond Angi és az autók: gyerekkortól a munkáig

Zsigmond Angi elmondta, hogy autók iránti szeretete gyerekkorára vezethető vissza, hiszen édesapja autószerelőként dolgozott. Gyakran ült az autók között, miközben apja szerelt, így természetes közelségbe került a járművek világával.

Olajat is tudok cserélni, kereket is, egy pár dolgot megtanultam gyerekkoromban

 – mesélte mosolyogva Angi.

Zsigmond Angi korábbi munkája mindenkit meglepett

A fiatal influenszer barátja, Mészáros Bende kotyogta ki, hogy Angi korábban autóalkatrész-futárként dolgozott. Bár erről korábban sosem esett szó a közösségi oldalain, most őszintén elmondta, hogy szélvédőket és autóalkatrészeket szállított.

A teljes cikket a BORS oldalán olvashatja tovább. 

Az Ázsia Expressz sztárja anorexiájáról beszélt

Kovábbi cikkünkben megírtuk hogy a TV2 sztárja, Zsigmond Angéla korábban súlyos beteg volt. Az Ázsia Expressz szereplője mögött hatalmas küzdelem van, és kitartásának köszönheti, hogy legyőzte az anorexiáját.

 

