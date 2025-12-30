Hírlevél
Terrortámadás Putyin ellen: Donald Trump is a célpontok között

Újabb ország mond nemet az LMBTQ-propagandára – szigorú törvényt írt alá az elnök

Agárdi Szilvi

Ilyet még nem láttunk: Agárdi Szilvi újévi fellépése mindent visz

10 perce
Olvasási idő: 4 perc
A színpadon való jelenlét számára mindig a határok tágításáról szólt, de az idei évkezdés még ehhez képest is különleges kihívás. Agárdi Szilvi január 1-jén lóháton köszönti az újévet egy nagyszabású gálán, ahol a zene, a bizalom és a mozgás egyszerre válik élménnyé.
Agárdi SzilvielőadásPintér Tibor

Agárdi Szilvi vak énekesnőként olyan produkcióra készül, amely ritka a hazai színpadokon: éneklés közben vesz részt lovas koreográfiában. A fellépés nem látványos trükkről szól, hanem egy érzékeny, pontosan felépített együttműködésről ló és lovas között, ahol a rutin, a figyelem és az egymásra hangolódás kap főszerepet. Az újévi gála egyszerre ígér zenei és színházi élményt - írja a Bors.

Agrádi Szilvi
Agárdi Szilvi színpadi és koncertprodukciókban is rendszeresen fellép
Fotó: MW archívum

Miért különleges Agárdi Szilvi újévi produkciója?

A produkció egyedisége abban rejlik, hogy a vak énekesnő nem csupán vendégként jelenik meg a színpadon, hanem aktív résztvevője egy összetett lovas produkciónak. A ló mozgásához igazított éneklés, a fényekkel és zenével összehangolt koreográfia olyan koncentrációt igényel, amely ritka még tapasztalt előadók körében is. 

Ki segíti Agárdi Szilvit a lovas fellépés során?

A színpadi munkát Pintér Tibor és csapata koordinálja, akik a Nemzeti Lovas Színház szakmai hátterét biztosítják. Az énekesnő mindig ugyanazon a lovon ül, amelynek mozgását és reakcióit jól ismeri. A koreográfia rugalmas, teret hagy az improvizációnak, miközben a biztonság minden pillanatban elsődleges szempont.

A hagyományteremtő szándékkal megrendezett újévi gála a Kincsem Park színpadán kap helyet.

