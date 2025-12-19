Egyre súlyosabb az állapota a híres magyar énekesnek – elmaradnak a koncertek

Az Alcohol zenekar már nyáron is komoly nehézségekkel szembesült, amikor Csövi súlyos belső vérzés miatt kórházba került és meg is kellett műteni. Bár akkor javult az állapota, most ismét pihenésre és lábadozásra van szüksége.

Ismét kórházi gondok árnyékolják be az Alcohol zenekar életét – Csövi állapota miatt aggódnak

Fotó: Alcohol Zenekar / képkivágás / Facebook

Alcohol zenekar: ismét elmaradnak a koncertek

Most, közvetlenül karácsony előtt érkezett az újabb rossz hír:

a zenekar kénytelen volt lemondani a decemberi fellépéseit, köztük a szolnoki metálfesztivált és a Barba Negrában tervezett Lemmy-emlékestet is.

A rajongók ekkor már sejtették, hogy ismét Csövi egészsége áll a háttérben.

