Árpa Attila bevallotta, miért vállalta el annak idején A Nagy Ő-t

Újra előkerült a kérdés: miért vállalta el Árpa Attila A Nagy Ő szerepét? A műsor résztvevői szerint a színész-producer most először beszélt teljesen őszintén az okokról, noha a műsor akkoriban nagy port kavart, és sok találgatás övezte a döntését, írja a borsonline.hu.

Árpa Attila most beszélt először arról, miért vállalta el 2022-ben A Nagy Ő című műsor főszerepét

Fotó: Árpa Attila Instagram

Árpa Attila 2022 őszén tűnt fel a TV2 párkereső reality-jében. Most egy műsorban azt mondta: „arccal a kassza felé” vállalta el a felkérést, mert abban az időben gyakorlatilag semmilyen munkája nem volt. Ennél is fontosabb okként említette édesanyja egészségügyi problémáit, aki akkor segítségre szorult.

Amikor jött a felkérés a TV2-től, hogy lehetnék én A Nagy Ő, egyrészt valóban szakításban voltam azzal nővel, aki ma már a feleségem. És nem nagyon volt más ajánlat az asztalon, másrészt, és most jön a lényeg, édesanyámnak akkor volt két sztrókja, és mivel német állampolgár, ezért nincsen magyar TB-je. És igen, tény és való, elkezdtem megijedni attól, hogy milyen számla vár rám hat hónap szanatórium és rehabilitáció után

– vallotta be Árpa Attila.

Vita alakult ki, miért csak most beszélt erről Árpa Attila

Az egyik YouTube-csatorna műsorában a műsorvezetők között vita indult arról, miért kommunikálja le mindezt évekkel később. Egyesek szerint utólag „mentegetőzéssé” válik, mintha szégyellné, hogy egy reality miatt kellett pénzhez jutnia.

Most mártír szerepben mondja el, hogy ezzel mentette meg édesanyját.

– fogalmazott egy hozzászóló.

Mások azonban határozottan védelmükbe vették. Szerintük Árpa most először volt igazán őszinte és nincs abban semmi szégyellnivaló, ha valaki családi okból vállal el egy televíziós feladatot.

Ismét összejöt az exbarátnőjével, akit feleségül is vett

Bár A Nagy Ő-ben Árpa végül Timit választotta, a románc nem tartott sokáig: 2022 decemberében szakítottak. A színész azonban nem maradt sokáig egyedül, később ismét összejött exbarátnőjével, Czakó Alexandrával, akit 2024 augusztusában titokban, szűk körben feleségül is vett. Első évfordulójukat Los Angelesben ünnepelték, ahol újra megerősítették fogadalmukat.