VV Aurelio durván nekiment a NATO-főtitkárnak – videó

A közéletben és a bulvárvilágban is komoly visszhangot váltott ki Mark Rutte kijelentése, miszerint Európának fel kell készülnie egy esetleges háborús konfliktusra. A karácsony előtti időszakban elhangzott szavak sokakat megdöbbentettek, például Aureliot és több ismert magyar hírességet is.

Aurelio

Aurelio sem fogta vissza magát

Aurelio Hajdú Péter reakciója után ragadott kamerát, és egy TikTok-videóban adott hangot felháborodásának. A valóságshow-sztár nem értette, hogyan lehet ilyen súlyos és félelemkeltő kijelentést tenni az ünnepek előtt, amikor az emberek épp a békére és a családra készülnek.

„Ez most komoly?” – kérdezi Aurelio

A videóban Aurelio indulatosan reagált a hallottakra, és hitetlenkedve kérdezte, valóban a NATO főtitkára beszél-e harmadik világháborúról. Szerinte elfogadhatatlan, hogy ilyen üzenetek hangozzanak el karácsony közeledtével, amikor az embereknek inkább megnyugvásra lenne szükségük.

Aurelio kiakadása gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, és újabb vitát indított el Mark Rutte kijelentése körül.

