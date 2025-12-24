Robbant a bomba! Sosem találná ki, hol forgatják az Ázsia Expressz legújabb évadát

Készülhetnek az Ázsia Expressz rajongói: kiderült, hol forgatják a hetedik évadot – írja a Bors.

Ázsia Expressz

Fotó: TV2

Az Ázsia Expressz új szériája ezúttal Dél-Amerika egzotikus tájaira kalauzolja el a nézőket, Brazíliát és környező országokat felfedezve.

A TV2 egyik legsikeresebb műsorának legutóbbi évadát idén augusztusban vetítették, az évad a Bódi testvérek, Hunor és Megyer győzelmével zárult.

Teljesen csődbe mentek az Ázsia Expressz győztesei

Hunor és Megyer a nyilvánosság előtt vallott korábbi anyagi összeomlásáról. A Bódi tesók a Titkok Ramónával című TV2-s videópodcast vendégeiként mesélték el, hogyan jutottak el a fényűző luxusélettől a teljes csődig.

Sokkoló beismerést tett a Bódi tesó

A Bódi tesók fiatal koruk ellenére hatalmas sikernek örvendenek. Most azonban kiderült, hogy a Bódi tesók közül Bence csaknem közúti balesetet okozott, aminek akár tragédia is lehetett volna a vége. „ Mentem hazafelé és megcsúszott a kocsi, amikor pont ott tilosban ment át egy nagymama és az unokája. Konkrétan láttam lassítva, ahogy közelítek feléjük, láttam a rémületet az idősebb nénin. Végül a padkától körülbelül 20 centire mentem el, ahol ők álltak” – vallotta be Bence.