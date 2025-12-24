Hírlevél
Zelenszkij bemutatta őrült tervét - ebből világbotrány lesz

tv2

Robbant a bomba! Sosem találná ki, hol forgatják az Ázsia Expressz legújabb évadát

Újabb évad készül a TV2 egyik legnépszerűbb műsorából. Az Ázsia Expressz hetedik évada is izgalmakkal telinek ígérkezik, a versenyzők egy igazán egzotikus helyen mérettethetik meg magukat.
tv2Ázsia Expresszműsor

Készülhetnek az Ázsia Expressz rajongói: kiderült, hol forgatják a hetedik évadot – írja a Bors

Ázsia Expressz
Fotó: TV2

Az Ázsia Expressz új szériája ezúttal Dél-Amerika egzotikus tájaira kalauzolja el a nézőket, Brazíliát és környező országokat felfedezve.  

A TV2 egyik legsikeresebb műsorának legutóbbi évadát idén augusztusban vetítették, az évad a Bódi testvérek, Hunor és Megyer győzelmével zárult. 

Teljesen csődbe mentek az Ázsia Expressz győztesei 

Hunor és Megyer a nyilvánosság előtt vallott korábbi anyagi összeomlásáról. A Bódi tesók a Titkok Ramónával című TV2-s videópodcast vendégeiként mesélték el, hogyan jutottak el a fényűző luxusélettől a teljes csődig. 

Sokkoló beismerést tett a Bódi tesó 

A Bódi tesók fiatal koruk ellenére hatalmas sikernek örvendenek. Most azonban kiderült, hogy a Bódi tesók közül Bence csaknem közúti balesetet okozott, aminek akár tragédia is lehetett volna a vége. „ Mentem hazafelé és megcsúszott a kocsi, amikor pont ott tilosban ment át egy nagymama és az unokája. Konkrétan láttam lassítva, ahogy közelítek feléjük, láttam a rémületet az idősebb nénin. Végül a padkától körülbelül 20 centire mentem el, ahol ők álltak” – vallotta be Bence. 

 

