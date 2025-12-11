A halálból tért vissza Badár Sándor súlyos balesete után

A súlyos baleset idején Badár Sándor nemcsak fizikailag sérült meg komolyan, hanem egy olyan lelki és tudati élményt is átélt, amely egész hátralévő életére hatással lett. A humorista felidézte: kilenc és fél órás műtétre volt szükség ahhoz, hogy orvosai helyreállítsák az összetört arcát és koponyáját – írja a Bors.

Badár Sándor szerint a műtét utáni éjszakán úgy érezte, kilépett a testéből, és ez az élmény teljesen átírta az élethez való viszonyát Fotó: MW Bulvár

Elmondása szerint a sebész úgy rakta össze az arcát, hogy előtte még egy fotót sem látott róla — csupán az Országalma című film plakátja alapján dolgozott. Badár máig hálás azért, milyen precízen sikerült a műtét.

„Kiléptem a testemből” — a halálközeli pillanat

A valódi sokk azonban a műtét utáni éjszakán érte.

Aznap éjjel teljesen kihűltem, és szó szerint kiléptem a testemből. Nem gondolom, hogy túlvilági állapot volt, inkább valami egészen más

— mesélte Badár.

Egyfajta kettős tudatállapotba került: azt mondja, egy belső énjével vitatkozott arról, hogy éljen-e tovább vagy sem, miközben a „másik énje” a szekrény tetején ült és figyelte önmagát. A viaskodás reggelig tartott — akkor visszatért a teste feletti irányítás.

Túlvilág, köd, alagút? Teljesen más élményt látott

Sokan a fehér fényről és alagútról számolnak be egy halálközeli élmény során, Badár viszont valami egészen mást tapasztalt. Nem látott fényt, nem hallott hangokat — csupán egy furcsa ürességet. Ugyanakkor másokkal beszélgetve kiderült: vannak, akiknek valóban az „alagutas” élmény jutott.

A humorista szerint azonban ez inkább az agy víziója, nem a túlvilág kapuja.

Badár Sándor saját hite: lélek, visszaszületés, köztes lét

Badár buddhista szemléletét is megosztotta: szerinte a lélek a halál után egy hosszabb köztes létbe kerül, mielőtt új testbe születne. Hisz abban, hogy a gyerekek azért tűnnek olyan bölcsnek, mert magukkal hozzák az előző életük tapasztalatait.

„Nem félek a haláltól” — az élmény átírta az élethez való hozzáállását

A humorista szerint a halálközeli tapasztalat megtanította arra, hogy az elmúlástól nem szabad rettegni.

„Élni kell az életünket, az a fontos” — zárta gondolatait a Palikék világa műsorában.