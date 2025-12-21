Balázs Andi vallomása: betegség miatt kellett gyorsan cselekednie

A színház világa kívülről csillogónak tűnik, ám a kulisszák mögött gyakran emberfeletti helytállásra van szükség. Különösen igaz ez akkor, amikor egy kolléga váratlanul kiesik, és valakinek az utolsó pillanatban kell átvennie a stafétát. Balázs Andi egy meglehetősen extrém tapasztalatát elevenítette fel a Borsnak.

Balázs Andi többször került már szorult helyzetbe színészi pályáfutása során, de valahogy mindig sikerült megoldani a szituációt – Fotó: Szabó Gábor - Origo

Balázs Andi elszabadul a színpadon

Balázs Andi színésznő a Karinthy Színház legújabb darabjában, az Apácákban egy háttérbe szorított apácát alakít, aki csak arra vár, hogy végre színpadra robbanthassa a benne élő rock&roll lelket. A történet szerint erre csak akkor van esélye, ha valaki kiesik a fellépők közül – ő pedig nem rest szándékosan tenni az ügy érdekében. A való életben ugyan ilyenre természetesen nem vetemedne, de a darab kapcsán felelevenítette, hogy bizony megesett, hogy hirtelen kellett színpadra lépnie, vagy éppen másnak kellett a segítségére sietnie.

Az elmúlt 23 évben sok olyan eset volt, hogy be kellett ugranom, vagy másnak kellett helyettesítenie

– kezdte történetét a színésznő.

Balázs Andi egyik legemlékezetesebb beugrása egy mesemusicalhez kötődik, ahol egy kolléga betegsége miatt mindössze egyetlen éjszaka állt rendelkezésére tanulni és felkészülni.

Este derült ki, hogy a szerepet megformáló színész lebetegedett, és másnap három előadás lesz. Így akkor átküldték a szövegkönyvet és a dalokat, én pedig egész éjjel tanultam. Nulla alvással három gyerekelőadás a Bábszínházban – óriási kihívás volt

– mesélte.

Andi elárulta, olyan is előfordult, amikor ő szorult helyettesítésre.

Konkrétan elment a hangom, de az volt a szerencse, hogy a Molnár Ferenc: Az ördög című darabot máshol is játszották, a Zenthe Ferenc Színházban. Ott a kitűnő Házi Anita színésznő játszotta a szerepet, így őt megkértem, hogy ugorjon be helyettem – így is volt, nagyon hálás vagyok neki. Emberek vagyunk, megbetegedhetünk. A lényeg, hogy a közönség végül semmit ne vegyen észre

– mondta.

