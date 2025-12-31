Balázs Klári őszintén vallott szerelemről és a féltékenységről

Több mint fél évszázada elválaszthatatlanok: Korda György és Balázs Klári nemcsak a magánéletben, hanem a színpadon is egymás legfontosabb társai. Balázs Klári ritkán ad egyedül interjút, most azonban kivételt tett, és őszintén mesélt kapcsolatuk kezdetéről, házasságuk titkáról és az egymás iránti rendíthetetlen bizalomról - írja a Bors.

Balázs Klári és Korda György - Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Mint elmondta, találkozásuk sorsszerű volt. Bár Korda György két és fél éven át udvarolt neki, Klári akkor még házas volt, és elutasította az énekest. Mégis, már az első beszélgetésnél különös érzése támadt: úgy érezte, régóta ismeri őt.

A döntő pillanat 1980-ban jött el, amikor egy közös műsor során közelebb kerültek egymáshoz – Gyuri tisztelettudó, visszafogott közeledése végül meghódította.

Balázs Klári szerint kapcsolatuk alapja a kölcsönös tisztelet és elfogadás. Soha nem volt féltékeny férjére, biztos volt a hűségében.

Tudtam, hogy Gyuri az enyém

– fogalmazott.

Balázs Klári rendíthetetlen

Hiába érték kísértések őket külföldi turnékon, egyikük sem engedett ezeknek. Úgy érzi, aki el akar menni, azt nem lehet visszatartani, de náluk ez soha nem volt kérdés.

Az évek során közös alkotások, turnék és házépítések kovácsolták még szorosabbá a kapcsolatukat.

Ritkán veszekednek, a konfliktusokat gyorsan rendezik, ajtócsapkodás náluk sosem volt. Klári szerint semmi nem ér annyit, hogy megbántsák egymást.

Ma is teljes harmóniában élnek, folyamatosan megújulnak, legyen szó munkáról vagy otthonteremtésről. Balázs Klári számára egyértelmű:

Nekem Gyuri a legfontosabb, és neki én.

Úgy érzi, életük nem is lehetne teljesebb – kapcsolatuk a szeretet, a tisztelet és a hála ritka, példaértékű története.

Az Origo korábban arról írt, hogy december elején egy sajtótájékoztatón jelentette be a legendás házaspár, hogy lezárják több évtizedes pályafutásukat. A döntés részeként Korda György és Balázs Klári egyetlen, grandiózus nagykoncerttel búcsúzik a közönségtől.