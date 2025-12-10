Barátai nem hitték el: így tudták meg a legendák Balázs Péter halálát

A Balázs Péter halála körül kialakult gyász pillanatok alatt végigsöpört a művészvilágon. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész generációk számára jelentette az emberi tisztesség, a humor és a színpadi jelenlét megkérdőjelezhetetlen erejét – írja a Bors.

Pásztor Erzsi könnyek között idézte fel közös emlékeit — Balázs Péter halála mélyen megrendítette. Fotó: MW Bulvár

„Kezdett jobban lenni…” – Pásztor Erzsi összetört, amikor meghallotta Balázs Péter halálának hírét

A színésznő utoljára három évvel ezelőtt, Szinetár Miklós 90. születésnapján találkozott Balázs Péterrel, aki akkor már a gyógyulás útján járt. Most szinte felfoghatatlan számára a veszteség.

– „Jaj, de nagyon szerettem őt! Pedig olyan jól nézett ki legutóbb. Balázs Péter tüneményes kolléga volt. Mindig szerettem volna, hogy megkapja a Nemzet Színésze címet. Nagyon megérdemelte volna.”

Pásztor Erzsi felidézte közös munkáikat is: a Vígszínházas vendégszerepeket, a legendás Pisti a Vérzivatarban előadását, ahol Balázs Péter címszereplőként aratta sikereit.

– „Hatalmas vonzereje volt. Csodálatos színházat csinált. Remek színész és remek ember volt.”

Bodrogi Gyula: „Nem tudom elhinni és elfogadni sem...”

A másik élő legenda, Bodrogi Gyula is mély megrendüléssel reagált barátja elvesztésére. A köztük lévő szakmai és emberi kötelék évtizedekre nyúlt vissza.

– „Ez borzalmas! Nem tudom elhinni, hogy nincs többé. Mindig jókedvű, életvidám ember volt. Tudtam, hogy beteg volt, de harcolt, és bíztam benne, hogy győzhet…”

Szavai arról árulkodnak, hogy Balázs Péter távozása olyan űrt hagy maga után, amelyet aligha lehet betölteni.

Meghalt Balázs Péter

Szerda reggel elhunyt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, egykori színházigazgató. Balázs Péter 82 éves volt.

