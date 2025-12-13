„Erre nem lehet felkészülni” - gyászoló feleséget hagyott maga után a legendás színész

Balázs Péter neve generációk számára jelentete a humort, a színházat és a felejthetetlen alakításokat, ám a reflektorfény mögött egy visszahúzódó, érzelmes családapa és férj élt. Özvegye, Csilla asszony évtizedeken át volt társa jóban és rosszban, és most egyedül próbálja feldolgozni a veszteséget. A betegség hosszú ideig kísérte az életüket, de a búcsúra így sem lehetett felkészülni. A családja közelsége ad némi kapaszkodót, de a hiány minden nap újra jelentkezik - írja a Bors.

Balázs Péter özvegye csendben gyászolja a közösen felépített életet

Fotó: Origo

Mit mondott Balázs Péter özvegye a halála után?

Csilla asszony megrendítő őszinteséggel beszélt a végső órákról. Elmondása szerint férje utolsó pillanataiban is mellette volt, fogta a kezét, próbált erőt sugározni, miközben belül összetört. Felidézte, hogy Balázs Péter még reagált az érintésére, és mosollyal jelezte, érzi a szeretetet maga körül. A búcsú gyors volt, az idő szinte könyörtelenül rövid, az emlékek pedig örökre vele maradnak.

Hogyan él most Balázs Péter özvegye?

A mindennapok csendje a legnehezebb. Csilla asszony szerint a lakás minden szeglete férjére emlékezteti, ezért sokszor úgy érzi, mintha még mindig ott lenne vele. Az ünnepek különösen fájdalmasak: bár a családjához, az unokákhoz megy, semmi sem olyan már, mint korábban. Próbálja fenntartani a megszokott rutint, de bevallása szerint gyakran csak úgy tud továbblépni, ha úgy tesz, mintha a történtek nem is lennének igazak.

Barátai nem hitték el: így tudták meg a legendák Balázs Péter halálát

Az egész országot megrázta Balázs Péter halála, a magyar színházi élet egyik utolsó igazi legendájának távozása.Balázs Péter halála olyan váratlanul érkezett, hogy Pásztor Erzsi és Bodrogi Gyula is összeroppant a hír hallatán.