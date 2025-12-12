A TV2 szerencselánya bikinis képeivel a hideg hétköznapokba is nyarat csempészett

Balogh Eleni új fotósorozattal jelentkezett az Instagramon, amelyen a TV2 Szerencsekerék című műsorának szerencselánya egy extravagáns, tűzpiros bikiniben látható. A pálmafás környezet, a napbarnított bőr és a magabiztos póz együtt igazi nyári hangulatot áraszt – írja a Bors.

Balogh Eleni bikinis fotóival nemcsak a szerencsét, hanem a nyári meleget is elhozta. Fotó: MW Bulvár

Balogh Eleni tűzpiros bikiniben hozta el a nyarat

A csinos modell bejegyzésében mindössze ennyit írt angolul: „Vissza akarok menni”. A képeket elnézve nem nehéz megérteni a vágyódást, hiszen a trópusi környezet éles kontrasztban áll a mostani, hideg időjárással.

Balogh Eleni követői is örömmel fogadták a posztot, a kommentszekció rövid idő alatt megtelt elismerő hozzászólásokkal. A fotók egyértelműen megmutatták, mennyire jól áll neki a piros szín és a nyári hangulat.

A TV2 új Szerencselánya nemcsak okos, de gyönyörű is. Balogh Eleni büszke formás alakjára, amit rendszeresen megmutat a közösségi oldalán.

A szerencselány ismét bebizonyította, miért tartják az ország egyik leggyönyörűbb nőjének. A lenyűgöző megjelenés és a kisugárzó mosoly mellett Balogh Eleni eleganciája is magával ragadta a közönséget az Mplay Gálán.