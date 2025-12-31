Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kivonultak a rendőrök Puzsér Róbert házibulijába

Olvasta?

„Pihenni akarok!" – szilveszter éjjelén lemondhat Zelenszkij?

Bangó Marika

Ez tartja most életben Bangó Marikát – megható sorok a családról

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Érzelmekkel teli évet zárt a népszerű énekesnő. Bangó Marika a nehézségek ellenére is boldog időszakon van túl, hiszen családját idén több örömteli esemény is összekovácsolta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bangó MarikaBangó Margitcsalád

Bangó Marika nemrégiben beszélt arról, hogy bár gerincproblémái miatt visszavett a fellépésekből, az év legszebb pillanatai mégis a családjához kötődtek. Unokája esküvője és a közelgő dédnagymamai örömök sok erőt adtak számára.

Bangó Marika
Bangó Marika és édesanyja, Bangó Margit 
Fotó: Bors / Bors

Meghitt karácsony a családdal

Az énekesnő elmondása szerint idén végre mindenki együtt ünnepelhette a karácsonyt. A nagy családi összejövetelen közösen főztek, sütöttek, és valóban a szeretet ünnepe került a középpontba.

Bangó Marika új szerepre készül

Az év legnagyobb eseménye kis Tina esküvője volt, és hamarosan újabb öröm vár a családra: 

az énekesnő dédnagymama lesz.

A teljes cikket és Bangó Marika újévi terveit a BORS oldalán találja!

 

Kapcsolódó tartalmaink:

Kiújult a pokoli betegség: ismét műtét vár Bangó Marikára

Az ismert énekesnő komoly egészségügyi gondokkal küzd, amelyek megnehezítik a mindennapjait. Bangó Marika már átesett egy szív-és egy gerincműtéten, de sajnos most újabb operáció vár rá.

Bangó Margit dühöng: csúnyán visszaéltek a nevével

Az énekesnő nem először esik csalás áldozatául, a mostani eset azonban különösen felháborította. Egy fiatal előadó a nevével visszaélve próbált pénzhez jutni, Bangó Margit Facebook-oldalán közzétett posztban reagált.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!