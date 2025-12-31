Ez tartja most életben Bangó Marikát – megható sorok a családról

Bangó Marika nemrégiben beszélt arról, hogy bár gerincproblémái miatt visszavett a fellépésekből, az év legszebb pillanatai mégis a családjához kötődtek. Unokája esküvője és a közelgő dédnagymamai örömök sok erőt adtak számára.
Meghitt karácsony a családdal
Az énekesnő elmondása szerint idén végre mindenki együtt ünnepelhette a karácsonyt. A nagy családi összejövetelen közösen főztek, sütöttek, és valóban a szeretet ünnepe került a középpontba.
Bangó Marika új szerepre készül
Az év legnagyobb eseménye kis Tina esküvője volt, és hamarosan újabb öröm vár a családra:
az énekesnő dédnagymama lesz.
A teljes cikket és Bangó Marika újévi terveit a BORS oldalán találja!
