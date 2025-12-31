Ez tartja most életben Bangó Marikát – megható sorok a családról

Bangó Marika nemrégiben beszélt arról, hogy bár gerincproblémái miatt visszavett a fellépésekből, az év legszebb pillanatai mégis a családjához kötődtek. Unokája esküvője és a közelgő dédnagymamai örömök sok erőt adtak számára.

Bangó Marika és édesanyja, Bangó Margit

Fotó: Bors / Bors

Meghitt karácsony a családdal

Az énekesnő elmondása szerint idén végre mindenki együtt ünnepelhette a karácsonyt. A nagy családi összejövetelen közösen főztek, sütöttek, és valóban a szeretet ünnepe került a középpontba.

Bangó Marika új szerepre készül

Az év legnagyobb eseménye kis Tina esküvője volt, és hamarosan újabb öröm vár a családra:

az énekesnő dédnagymama lesz.

A teljes cikket és Bangó Marika újévi terveit a BORS oldalán találja!

Kapcsolódó tartalmaink:

Az ismert énekesnő komoly egészségügyi gondokkal küzd, amelyek megnehezítik a mindennapjait. Bangó Marika már átesett egy szív-és egy gerincműtéten, de sajnos most újabb operáció vár rá.

Az énekesnő nem először esik csalás áldozatául, a mostani eset azonban különösen felháborította. Egy fiatal előadó a nevével visszaélve próbált pénzhez jutni, Bangó Margit Facebook-oldalán közzétett posztban reagált.