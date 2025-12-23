Újra feltűnt Berki Krisztián szellemautója, de ki ülhet a volán mögött?

A feltűnő fehér Porsche rendszeresen tilosban parkol, legutóbb a VIII. kerületben, a Népszínház utcában fotózták le. A járműhöz sokan Berki Krisztián nevét kapcsolják — nem véletlenül: a BERKI-1 rendszám, valamint Berki korábbi luxusautói és közlekedési botrányai erősítették a legendát – írja a Bors.

Berki Krisztián neve újra előkerült a titokzatos fehér Porsche miatt, amely ismét feltűnt Budapest belvárosában. Fotó: MW Bulvár

Sokan állítják, hogy amikor az autó felbukkan, soha nem látni a sofőrt, ami tovább táplálta a misztikumot. A kérdés azonban régóta ugyanaz: valóban van-e köze hozzá Berki Krisztiánnak?

Megszólalt a jósnő — Berki Krisztián rejtélyében tiszta vizet öntött a pohárba

A rejtély tisztázására a Bors megkérdezte Lénárt Évit, aki szerint a történetnek nincs természetfeletti háttere. Elmondása alapján Berki Krisztián korábbi Porschéját már eladták, és jelenleg egy másik férfi használja a hófehér autót.

Vagyis a legendával ellentétben a luxusjárgány nem Berki Krisztián tulajdonában van, még ha a rendszám és a múlt miatt sokakban ez a kép is élt.

Újjászületésről is beszélt

A parapszichológus korábban arról is nyilatkozott, hogy spirituális üzenetek formájában kapcsolatban áll Berki Krisztiánnal. Állítása szerint a médiaszereplő sok mindent megbánt, különösen a közlekedési szabályszegéseket, és egy jobb emberként szeretne majd újra megszületni.

Három éve halt meg Berki Krisztián, így néz ki most a sírja

A kétgyermekes műsorvezető, realityszereplő, médiaceleb 2022. május 6-án hunyt el tragikus hirtelenséggel. Berki Krisztián sírját az évfordulón a Bors lefotózta.

Berki Mazsi összezuhant: döbbenetes részletek kerültek elő

A népszerű influenszer Hajdú Péter műsorában mesélt arról az időszakról, amely élete legnagyobb megpróbáltatásait hozta. Berki Mazsi részletesen felidézte, hogyan hatott rá férje halála, a házasságuk válsága és az egyedülálló anyaság felelőssége.