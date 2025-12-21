Berki Mazsi hatalmas lépésre szánta el magát – erre senki sem számított

Berki Mazsi Instagram-oldalán napok óta teljes a készültség, hiszen annyit már elárult követőinek, hogy hatalmas lépésre szánta rá magát, a konkrétumok azonban még várattak magukra, egészen mostanáig, számolt be a borsonline.hu.

Berki Mazsi új vállalkozásba kezd, amelynek képviseletéhez újra felvette a leánykori nevét – Fotó: Instagram

Berki Mazsi: „Szeretnék újra bemutatkozni”

A sportos édesanya néhány nappal ezelőtt egy olyan videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amellyel alaposan felperzselte a kedélyeket:

Az életem során sok mindenbe belevágtam már… volt, amit végigvittem, volt, amit félbe hagytam és volt olyan is, amit feladtam. Most viszont egy igazán nagy lépést tettem. Itt vagyok, hiszek benne, és akkor is próbálom nem feladni, ha nehéz lesz.

Ezek alapján lehetett sejteni, hogy valami nagy dolog készül, most pedig azt is elárulta végre, hogy miről is van szó pontosan: Mazsi a Zoya nevű prémium kategóriás sportruházat márkát veszi át, elmondása szerint felvásárolta, és ezzel nem csak a munkában nyit egy újabb fejezetet, hanem a magánéletben is.

Ha már egy új kezdet, azt gondolom, hogy sose késő újra bemutatkozni, úgyhogy szeretnék még egyszer bemutatkozni nektek: tudom, hogy sokan Berki Mazsiként ismertek, viszont az igazi nevem Katona Renáta. Most, hogy egy új brandet képviselek, elhatároztam, hogy visszaváltoztatom a leánykori nevemre. Ezt a céget most már Katona Renátaként fogom képviselni, fogadjátok szeretettel és ismerjetek meg engem is.

Berki Mazsi összezuhant: döbbenetes részletek kerültek elő

A népszerű influenszer Hajdú Péter műsorában mesélt arról az időszakról, amely élete legnagyobb megpróbáltatásait hozta. Berki Mazsi részletesen felidézte, hogyan hatott rá férje halála, a házasságuk válsága és az egyedülálló anyaság felelőssége, számoltunk be róla az Origón.

Berki Mazsi fotóját megnézve tátva maradt a szánk

A legtöbben októberben már vastag pulóverbe burkolóznak, de nem mindenki tesz így. Berki Mazsi olyan fotót és életérzést mutatott, amitől garantáltan felmelegszik a hangulat, írtuk az Origón októberben.



