Berki Mazsi meglepő munkát végez, az emberek csak ámulnak

Berki Mazsi a Borsnak elmondta, hogy már két hónapja az építőiparban dolgozik, amit kifejezetten élvez.

Berki Mazsi

Fotó: TV2

Csodálkoznak Berki Mazsin

A sztáranyuka két hónap tapasztalatai alapján azt mondja, hogy helyére került.

Nagyon élvezem, de természetesen még meglehetősen új számomra ez a szakma. Próbálom a legjobbat nyújtani, de nagyon munkamániás vagyok, ami miatt néha kiidegelem a párom”

– vallotta be nevetve.

Berki Mazsi szerint sokakat sokkol a látvány, amikor felismerik egy-egy munka során.

Sokszor kapom a reakciókat, hogy mit keresek itt. Nem szégyellem a munkám, sőt, nagyon szeretem csinálni. Lehet, hogy ez sokaknak meglepő, de számomra teljesen természetes”

– mondta ezzel kapcsolatban.

A helyzetet tovább színesíti, hogy Mazsi párja egyben a felettese is a munkahelyen.

Nem titok, hogy a párom is ebben a szakmában dolgozik, így jelenleg ő a főnököm. Ezzel nincs problémám, jó a munkakörnyezet, bár még csak két hónapja dolgozunk együtt”

– nyilatkozta Mazsi.

Hozzátette, hogy bár sok kapcsolat számára ez komoly próbatétel lenne, ő optimistán látja a jövőt.

Lehetnek nehezebb szakaszok, de azokat is átvészeljük majd, ahogy eddig minden bonyolult időszakot.”

Berki Mazsi közben édesanyaként is helytáll: kislánya, Emma nemrég ünnepelte negyedik születésnapját. A sztáranyuka korábban arról is mesélt, hogy Emma már most igazi kis előadóművész, gyakran énekel és szerepel otthon. Mazsi és párja kapcsolata kiegyensúlyozott, sőt, a következő nagy lépés is szóba került. Úgy érzi, hogy jó úton haladnak, ezért nagyon várja, hogy Zoli megkérje a kezét

Berki Mazsi összezuhant

Az influenszer Hajdú Péter műsorában mesélt arról az időszakról, amely élete legnagyobb megpróbáltatásait hozta.

Berki Mazsi fotóját megnézve tátva marad a szánk

Berki Mazsi olyan fotót és életérzést mutatott, amitől garantáltan felmelegszik a hangulat.