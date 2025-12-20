Berki Mazsi meglepő munkát végez, az emberek csak ámulnak

Berki Mazsi a Borsnak elmondta, hogy már két hónapja az építőiparban dolgozik, amit kifejezetten élvez.
Csodálkoznak Berki Mazsin
A sztáranyuka két hónap tapasztalatai alapján azt mondja, hogy helyére került.
Nagyon élvezem, de természetesen még meglehetősen új számomra ez a szakma. Próbálom a legjobbat nyújtani, de nagyon munkamániás vagyok, ami miatt néha kiidegelem a párom”
– vallotta be nevetve.
Berki Mazsi szerint sokakat sokkol a látvány, amikor felismerik egy-egy munka során.
Sokszor kapom a reakciókat, hogy mit keresek itt. Nem szégyellem a munkám, sőt, nagyon szeretem csinálni. Lehet, hogy ez sokaknak meglepő, de számomra teljesen természetes”
– mondta ezzel kapcsolatban.
A helyzetet tovább színesíti, hogy Mazsi párja egyben a felettese is a munkahelyen.
Nem titok, hogy a párom is ebben a szakmában dolgozik, így jelenleg ő a főnököm. Ezzel nincs problémám, jó a munkakörnyezet, bár még csak két hónapja dolgozunk együtt”
– nyilatkozta Mazsi.
Hozzátette, hogy bár sok kapcsolat számára ez komoly próbatétel lenne, ő optimistán látja a jövőt.
Lehetnek nehezebb szakaszok, de azokat is átvészeljük majd, ahogy eddig minden bonyolult időszakot.”
Berki Mazsi közben édesanyaként is helytáll: kislánya, Emma nemrég ünnepelte negyedik születésnapját. A sztáranyuka korábban arról is mesélt, hogy Emma már most igazi kis előadóművész, gyakran énekel és szerepel otthon. Mazsi és párja kapcsolata kiegyensúlyozott, sőt, a következő nagy lépés is szóba került. Úgy érzi, hogy jó úton haladnak, ezért nagyon várja, hogy Zoli megkérje a kezét
