Megszólalt az orosz titkos adó – riadó a harmadik világháború miatt

Bódi Tesó

Teljes sokk – így még nem láttuk Bódi Megyert

Egyetlen régi fotó is elég volt ahhoz, hogy pillanatok alatt felbolyduljon a közösségi média. Bódi Megyer egy megható, múltba tekintő képpel idézte fel, mekkora utat tett meg az elmúlt évek során, és a rajongók reakciói sem maradtak el.
Bódi Tesóátalakulásrégi képek

Az elmúlt időszakban kevesen változtak annyit külsőleg és belsőleg, mint Bódi Megyer. Az Ázsia Expresszből ismert szereplő ma már egészen más kisugárzással jelenik meg, mint a korábbi évekből fennmaradt felvételeken. A frissen megosztott régi fotó nemcsak nosztalgikus hangulatot áraszt, hanem sokakat meg is döbbentett, hiszen látványosan megmutatja, honnan indult és hová jutott. A képen párja, Bódi Dóri is feltűnik - írja a Bors.

Bódi Megyer
Az Ázsia Expressz sokak szerint látványosan formálta Bódi Megyer személyiségét
Fotó: Bors

Bódi Megyer régi fotója sokkolta a rajongókat

A képen Bódi Megyer jóval fiatalabb, visszafogottabb stílusban látható, arcvonásai lágyabbak, tekintete játékosabb. A kommentelők közül sokan alig hitték el, hogy valóban ugyanarról az emberről van szó. A fotó rövid idő alatt széles körben elterjedt, és rengeteg érzelmes reakciót váltott ki.

Milyen szerepe volt Bódi Dórinak a változásban?

A kommentek és a megosztott képek alapján egyértelmű, hogy Bódi Dóri végig stabil háttérként állt Megyer mellett. A kapcsolatuk kiegyensúlyozottsága és összetartása sokak szerint fontos tényező volt abban, hogy mindketten fejlődni tudtak az évek során.

Hogyan reagált az Instagram közönsége?

A bejegyzés alatt rövid időn belül megszaporodtak a hozzászólások: szívecskék, elismerő üzenetek és nosztalgikus megjegyzések lepték el a posztot. Többen inspirálónak nevezték a változást, és hangsúlyozták, hogy nemcsak külső, hanem belső átalakulásról is szó van.

